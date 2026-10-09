Dissesto idrogeologico, accordo per accelerare le opere di messa in sicurezza

Mettere insieme conoscenze, risorse finanziarie e capacità amministrative per ridurre i tempi di progettazione, autorizzazione e realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico: è questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, sottoscritto a Bari.

A firmare l’intesa sono stati Vera Corbelli, segretaria generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Raffaele Piemontese, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, e Gennaro Ranieri, soggetto attuatore del Commissario di Governo. L’accordo punta a superare la frammentazione dei procedimenti attraverso una collaborazione strutturata tra i tre soggetti pubblici che, con competenze differenti, intervengono nella programmazione e nella realizzazione delle opere di difesa del suolo. La novità consiste nel coinvolgimento dell’Autorità di Bacino e delle strutture tecniche fin dalle fasi iniziali della programmazione e della progettazione, anziché soltanto nei successivi passaggi di verifica e autorizzazione. L’obiettivo è anticipare la soluzione delle criticità, ridurre richieste di integrazione e successive modifiche progettuali e rendere più rapido il passaggio dai finanziamenti ai cantieri.

“Nel dissesto idrogeologico il tempo è una componente della sicurezza – ha sottolineato l’assessore Piemontese – perché, se un paese è minacciato da una frana, ridurre di mesi il percorso amministrativo significa anticipare di mesi la messa in sicurezza o, se un corso d’acqua presenta criticità idrauliche, significa intervenire prima che una piena produca danni. Non basta finanziare le opere: dobbiamo costruire le condizioni perché siano progettate bene, autorizzate e realizzate nei tempi necessari.”

“Una pianificazione condivisa alla scala del distretto idrografico, fondata su una conoscenza del territorio progressivamente approfondita fino al dettaglio locale, consente di gestire il rischio al fine di rendere sicure le nostre comunità e salvaguardare e tutelare l’ecosistema”, ha osservato Corbelli, rimarcando che “in Puglia convivono fenomeni molto diversi: le grandi frane del Subappennino Dauno, i crolli delle falesie del Gargano e del Salento, gli sprofondamenti correlati a migliaia di cavità naturali e antropiche, le piene improvvise delle lame e l’arretramento della costa. Sono processi spesso interconnessi, espressione della dinamica evolutiva di un unico sistema fisico che mette in relazione versanti, reticolo idrografico, suolo, sottosuolo e fascia costiera, con effetti che si riflettono direttamente sugli insediamenti: oltre duecentomila cittadini vivono in aree a rischio idraulico e circa settantamila in zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata”.“Questa complessità richiede, in correlazione alle emergenze e relative gestione, un’azione ordinaria e una visione d’insieme, fondate su un approccio multiscalare, interdisciplinare e olistico. La risorsa suolo e la risorsa acqua sono parte di uno stesso sistema: governarli insieme significa prevenire il dissesto, tutelare la vita umana e, allo stesso tempo, tutelare gli elementi dell’intero ecosistema”, ha proseguito la segretaria generale dell’Autorità di Bacino, evidenziando che “con questo accordo rafforziamo e rendiamo strutturale una sinergia già consolidata in specifici percorsi, lavorando congiuntamente, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in tutte le fasi, dalla conoscenza e dalla diagnosi delle criticità, alla programmazione, alla progettazione e all’attuazione delle misure per la mitigazione e la gestione del rischio idrogeologico”.

Tra gli interventi figurano i 17 milioni per il completamento della sistemazione del Canale Acquarotta a Lesina, i circa 10 milioni per la mitigazione del rischio idraulico a Campi Salentina e gli oltre 5 milioni per il canale di imbrigliamento e raccolta delle acque ad Avetrana. Sono previsti inoltre interventi a Rignano Garganico, San Marco la Catola, Pietramontecorvino, Bovino, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Alberona e Cerignola.



Pubblicato il 9 Ottobre 2026