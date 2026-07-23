Dissesto idrogeologico, 64 milioni per mettere in sicurezza il territorio

Dalla sistemazione dei canali al consolidamento dei versanti, passando per la regimazione delle acque e la protezione di strade e centri abitati, oltre 64 milioni di euro sono pronti a tradursi in tredici interventi contro il dissesto idrogeologico in provincia di Foggia. Con la firma dei disciplinari tra Regione e nove Comuni beneficiari si chiude infatti la fase di assegnazione delle risorse e se ne apre una più concreta, quella che dovrà condurre alla progettazione esecutiva, alle gare e quindi all’avvio dei cantieri nei territori maggiormente esposti a frane e rischio idraulico. Gli accordi sono stati sottoscritti nella sede foggiana della Regione Puglia dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese con i sindaci dei Comuni interessati, alla presenza del dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Antonio Scarano, che coordina l’attuazione del programma finanziato attraverso il Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027.

La scelta della sede dell’ex Genio civile ha assunto anche un valore simbolico, trattandosi della struttura che per oltre un secolo ha rappresentato uno dei principali riferimenti tecnici per le opere pubbliche della Capitanata, dalle bonifiche alle strade, dai ponti alle sistemazioni idrauliche. Con la sottoscrizione dei disciplinari, saranno adesso i Comuni ad assumere formalmente il ruolo di soggetti attuatori e a seguire i passaggi necessari per portare le opere dalla carta ai cantieri. “Con la firma inizia la fase più delicata: la Regione ha fatto la propria parte individuando le risorse e costruendo un programma che vale oltre 64 milioni di euro, ora i finanziamenti si devono trasformare in opere realizzate”, sottolinea Piemontese, indicando nella collaborazione con le amministrazioni locali uno degli elementi centrali del programma, proprio perché saranno i sindaci a guidarne l’attuazione nei rispettivi territori.

Gli interventi interessano aree della provincia che convivono da tempo con fenomeni franosi, allagamenti e fragilità accentuate dagli effetti dei cambiamenti climatici, ma il programma non si limita alle sole opere di contenimento. In diversi casi sono previsti anche il recupero di spazi pubblici, interventi di ingegneria naturalistica e sistemazioni destinate a migliorare contemporaneamente sicurezza e qualità urbana.

La fetta più consistente delle risorse va a Lesina, dove 17,5 milioni di euro finanzieranno il completamento della sistemazione del Canale Acquarotta, collegamento tra la laguna e l’Adriatico sul quale si concentra una strategia che, considerando anche gli interventi precedenti, ha già mobilitato oltre 40 milioni. Nel 2024 era arrivato anche il finanziamento per il Canale Schiapparo. Tre opere sono invece previste a Rignano Garganico, con più di 7,3 milioni destinati alla messa in sicurezza del centro abitato, della Provinciale 22 e dei versanti interessati dalle frane, intervenendo così anche sulla principale direttrice che collega il paese al resto della Capitanata. Nei Monti Dauni, Casalvecchio di Puglia riceverà 6,2 milioni per completare la messa in sicurezza dell’area di Montelano, mentre quasi 3 milioni consentiranno a Pietramontecorvino di intervenire su quattro aree del versante urbano sud-occidentale attraverso opere di consolidamento e sistemi per la raccolta delle acque meteoriche. Ad Alberona, infine, 1,55 milioni serviranno a consolidare il pendio dell’area cimiteriale di Lato Tuoro-Lavaglione con micropali, drenaggi e interventi di ingegneria naturalistica. Sul Tavoliere, a Cerignola sono destinati 5,7 milioni di euro per un nuovo intervento sul Canale Lagrimaro, che comprende la realizzazione di un bacino di laminazione, sistemi di monitoraggio e opere destinate a favorire il deflusso delle acque e contenere il rischio di allagamenti. “Questi interventi non servono soltanto a contenere frane o allagamenti”, osserva Piemontese, ricordando che in gioco ci sono la protezione di abitazioni, scuole, strade, attività produttive, centri storici e infrastrutture. La firma dei disciplinari segna dunque il passaggio dalla programmazione all’attuazione: per i Comuni comincia ora la corsa verso progettazioni, affidamenti e cantieri. A Rocchetta Sant’Antonio la Regione Puglia mette in campo 2 milioni e 275 mila euro per consolidare il Quartiere Pescara, mettendo in sicurezza il centro storico con paratie, opere di regimentazione delle acque e interventi di ingegneria naturalistica, in continuità con un programma di investimenti che prosegue da quasi trent’anni. A San Marco la Catola sono destinati 3 milioni e 300 mila euro per consolidare il centro urbano nelle aree Mattatoio, Depuratore e Vallone Malacarne, attraverso opere strutturali, sistemazioni idrauliche e interventi di ingegneria naturalistica per ridurre il rischio di frana e migliorare la sicurezza del paese. “Quasi tutti questi Comuni hanno meno di cinquemila abitanti – conclude l’assessore Piemontese – ed è la dimostrazione che la Regione Puglia non misura gli investimenti sulla dimensione demografica ma sul diritto di ogni comunità a vivere in sicurezza. Difendere un piccolo borgo dei Monti Dauni, una località costiera come Lesina o un territorio della Valle della Cupa come Campi Salentina, significa difendere un patrimonio di storia, paesaggio e identità che appartiene a tutta la Puglia”.



Pubblicato il 23 Luglio 2026