Discussione di ordini del giorno, mozioni e debiti fuori bilancio

Misure nazionali straordinarie per sostenere imprese e lavoratori colpiti dalla crisi olivicolo-olearia pugliese: è la richiesta approvata dal Consiglio comunale in apertura di seduta, sulla proposta illustrata dal consigliere Cagiano. Voto unanime, poi, sull’ordine del giorno che sollecita la piena attivazione del reparto di Geriatria al Policlinico Riuniti di Foggia, con primo firmatario il consigliere Frattulino. Ampio consenso intorno alla mozione presentata dal consigliere Antonio De Sabato relativa alla necessità di garantire il servizio di facilitazione digitale presso gli uffici comunali e la salvaguardia delle professionalità impiegate. Il servizio è stato attivato con un finanziamento PNRR e le sei unità impiegate hanno svolto un lavoro prezioso ed apprezzato, fornendo assistenza negli ultimi due anni ad oltre cinquecentomila utenti, in particolare anziani e persone non esperte nel campo informatico e non in possesso di informazioni basilari per avere accesso a servizi ed opportunità. Il servizio è in scadenza nel prossimo mese, e la sindaca Episcopo ha espresso la volontà dell’esecutivo di lavorare ad una soluzione che ne garantisca la continuità salvaguardando le professionalità in essere, nel rispetto delle leggi vigenti.

Approvata la mozione presentata dal consigliere Accettulli per l’intitolazione della tribuna est dello stadio Zaccheria alla memoria di Vincenzo Faleo, bandiera rossonera protagonista delle prime stagioni in Serie A.

Ancora, è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Amorese per la mappatura, tutela e valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del Comune di Foggia, con l’obiettivo condiviso da maggioranza e opposizione di conoscere e valorizzare il patrimonio esistente. L’assessora al ramo Alice Amatore ha comunque ricordato alcuni dati già disponibili, dal Catalogo ministeriale che fornisce 3.036 risultati associati a Foggia a CartApulia contenente schede su proprietà, conservazione e fruibilità; l’avvenuta digitalizzazione di oltre tremila reperti del Museo Civico; la mappatura delle biblioteche esistenti in città sul sito www.foggiacittachelegge.it , creato grazie al finanziamento di 100mila euro ottenuto per il progetto “Letture fuori luogo” di cui il Comune di Foggia è capofila.

Non è stata invece approvata la mozione dell’opposizione di centrodestra (11 i voti favorevoli, 18 i contrari) -primo firmatario Amorese- che sollecitava il potenziamento dell’organico del Corpo di Polizia Locale tramite l’aggiornamento e l’incremento delle assunzioni nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale all’interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO). Il comandante del Corpo Vincenzo Manzo ha fornito un ampio resoconto delle attività svolte nei differenti ambiti di competenza -polizia stradale, abusivismo commerciale ed edilizio, occupazione abusiva di alloggi, controlli ambientali, servizi congiunti con le altre forze dell’ordine, manifestazioni ed eventi, servizi antidroga attraverso due unità cinofile, randagismo, rilievo h24 di incidenti stradali- e che hanno fatto tutte registrare una significativa crescita, anche e soprattutto grazie all’assunzione -dall’insediamento dell’attuale amministrazione- di 42 agenti istruttori e 9 funzionari. La sindaca Episcopo ha rimarcato l’impegno e l’efficienza del personale attualmente in servizio (la carenza di organico è passata dal 50 al 45 per cento in termini percentuali), annunciato l’arrivo di ulteriori 12 agenti e 2 funzionari rispettando gli impegni assunti col PIAO per l’anno in corso, e anche per il 2027 e 2028 sono previste ulteriori, significative assunzioni.

Le multe per violazioni al codice della strada hanno portato nelle casse comunali nel 2026 un milione e mezzo di euro (terzo Comune in Puglia), l’incremento massiccio della videosorveglianza ha prodotto risultati positivi, così come l’installazione delle photored: il potenziamento della Polizia Locale è quindi in atto, riscontrabile ed itinere, in linea con gli impegni assunti all’inizio del mandato, e per questo la maggioranza non ha votato la mozione, in quanto le assunzioni auspicate sono già avvenute in numero consistente nel mandato in corso, con riscontri significativi per la collettività, ed ulteriori sono in programma per il 2006 ed i prossimi anni.

Ancora, via libera alla costituzione -proposta dalla presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone- della Commissione Permanente per la redazione dei regolamenti comunali, composta da cinque consiglieri di maggioranza (Ciruolo, S. Rignanese, Frattulino, Di Chiara, Di Paola) e cinque di opposizione (Nunziante, Cataneo, P. Rignanese, Soragnese, Amorese). Azzarone ha espresso la propria soddisfazione per l’intesa raggiunta e per la responsabilità istituzionale mostrata dalle componenti dell’assemblea in un passaggio delicato quale la redazione dei regolamenti. Infine, in chiusura di seduta sono stati approvati otto debiti fuori bilancio.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026