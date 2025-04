Discord cambia CEO: il fondatore Jason Citron passa il testimone a Humam Sakhnini

(Adnkronos) – Discord, la popolare piattaforma di comunicazione originariamente focalizzata sulla comunità dei videogiocatori, ha annunciato un cambio al vertice. Dopo un decennio alla guida dell'azienda, durante il quale ha trasformato Discord in uno spazio digitale di riferimento per milioni di utenti, il fondatore Jason Citron si dimetterà dalla carica di CEO. A succedergli sarà Humam Sakhnini, un manager con una solida esperienza maturata in posizioni di leadership presso King e Activision. Questo cambio di leadership giunge in un momento cruciale per Discord, con crescenti speculazioni riguardo a una sua potenziale offerta pubblica iniziale (IPO). La nomina di Sakhnini, con il suo comprovato track record nei mercati pubblici, nella crescita su larga scala e nella leadership strategica, suggerisce una possibile evoluzione nel DNA aziendale.

Jason Citron, noto per il suo approccio da "gamer" e "builder", ha incarnato per molti l'anima della piattaforma, privilegiando la comunità e la costruzione di un ambiente digitale accogliente. La sua figura, spesso associata a un abbigliamento informale, si è distinta nel panorama dei leader tecnologici.

Humam Sakhnini rappresenta un profilo differente. La sua carriera è caratterizzata da una forte focalizzazione sulla monetizzazione e sul valore per gli azionisti, elementi chiave per un'azienda che si prepara a entrare nel mercato pubblico. La sua esperienza pregressa in aziende di grandi dimensioni lascia intendere una strategia orientata a una crescita scalabile e a una gestione più strutturata. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2025