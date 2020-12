Discarica di Giardinetto, pubblicata la gara per la messa in sicurezza d’emergenza

Pubblicato il bando di gara per la MISE (Messa in Sicurezza d’Emergenza) dell’ex discarica I.A.O. di Giardinetto. L’importo complessivo ammonta a 23.430.562,57 euro finanziato dalla Regione Puglia con fondi POR Puglia 2014 – 2020. Trentasei mesi i tempi previsti dal progetto esecutivo per l’esecuzione dell’intervento. Nello specifico, la MISE di Giardinetto permetterà di rimuovere tutti i rifiuti presenti in sito, distinti in categorie principali in funzione delle caratteristiche dei materiali e dell’ubicazione degli stessi.

Gli interventi di MISE saranno realizzati secondo una sequenza di fasi operative tale da permettere di operare in assoluta sicurezza, evitando la diffusione dei contaminanti all’esterno del sito.

“A questa data, per noi importantissima, ci arriviamo dopo aver duramente lavorato e dopo un’impegnativa fase di verifica, prima del progetto definitivo e poi del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo si articola in 62 elaborati (32 relazioni tecniche e 30 elaborati grafici), analizzati e verificati nel dettaglio dal soggetto terzo all’uopo incaricato dal Comune di Troia” dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri. “Lo slittamento dei termini previsti originariamente per la pubblicazione del bando di gara di MISE non è dipeso da noi, ma è dovuto alle impegnative verifiche eseguite sul progetto e ai tempi tecnici per l’adeguamento dello stesso alle osservazioni sollevate dal gruppo di valutazione”.

Per la MISE saranno utilizzate tecniche modernissime che permetteranno lo svolgimento di tutte le operazioni di rimozione in assoluta sicurezza. Il progetto prevede, anche, la rimozione di tutte le coperture di amianto di tutti gli edifici presenti sul sito. “Ancora un passo in avanti che ci permetterà di sanare la grande ferita al territorio” sottolinea Cavalieri “La rimozione dei rifiuti presenti nel sito di Giardinetto è un diritto per tutti i cittadini. Un giorno non lontano si potrà tornare a vivere e lavorare in una delle aree più fertili di Puglia”.

Il bando è consultabile sul sito del Comune di Troia e alla pagina della CUC Colline dei Monti Dauni, al seguente link https://collinedeimontidauni.traspare.com/announcements?status=2

Nel sito industriale I.A.O. S.r.l., ubicato in località Montecalvello contrada Giardinetto in Comune di Troia, sorgeva uno stabilimento di produzione di laterizi da argilla. Nel 1998 la IAO srl avvia un programma di recupero di rifiuti da inerti. Nel luglio 1999, l’Amministrazione provinciale a seguito di sopralluogo tecnico diffida e intima alla I.A.O. S.r.l. di adeguare le attrezzature e le infrastrutture presenti al fine di preservare l’ambiente esterno da eventuali contaminazioni dei rifiuti stoccati nel sito. L’area è posta sotto sequestro dai Carabinieri del NOE di Bari; il sequestro è proseguito sino alla sentenza del febbraio 2007 che dichiarava l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Su una superficie di 70 ettari le indagini della Guardia di Finanza, che nel 2009 sottopone a nuovo sequestro il sito, rilevano l’esistenza (in superficie ed interrate) di circa 300.000 tonnellate di rifiuti tossici. A seguito del dissequestro, l’area è stato oggetto di approfondimenti ambientali che hanno portato alla richiesta da parte dell’ARPA Puglia al Comune di Troia di elaborare un nuovo Piano di Caratterizzazione (P.d.C.) già redatto nel 2009. Il nuovo P.d.C. è stato redatto nel luglio 2018, e poiché le indagini già condotte in sito hanno evidenziato una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente e di rischio per la salute umana, è stato previsto un intervento di messa in sicurezza di emergenza, consistente essenzialmente nella preventiva rimozione e smaltimento dei rifiuti eliminando quindi le fonti della contaminazione ed evitando l’eventuale diffusione degli inquinanti

