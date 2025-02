Disastro ferroviario Pioltello, una sola condanna: otto assoluzioni tra cui l’ex ad Rfi Gentile

(Adnkronos) –

Una condanna e otto assoluzioni. Arriva oggi, martedì 25 febbraio 2025, a oltre sette anni dalla tragedia, la sentenza di primo grado dei giudici del tribunale di Milano per il processo sul disastro ferroviario di Pioltello. Era il 25 gennaio del 2018 quando un treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi uscì dai binari, causando tre morti e un centinaio di feriti. Per gli imputati le accuse erano, a vario titolo, di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. La corte ha stabilito l'assoluzione per l'ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, a processo a Milano con altri ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi. Per lui la procura aveva chiesto una condanna a 8 anni e 4 mesi. Assolto anche Umberto Lebruto, direttore della Direzione produzione di Rfi, Vincenzo Macello allora direttore della Direzione territoriale produzione di Milano e Andrea Guerini. Unico condannato è Marco Albanesi, allora responsabile dell'unità manutentiva di Brescia di Rfi, a 5 anni e 3 mesi con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Assolta la società Rfi "per insussistenza del reato presupposto". Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Febbraio 2025