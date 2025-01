Disastro aereo in Sudcorea, Seul invia scatole nere in Usa

(Adnkronos) – La Corea del Sud invierà negli Stati Uniti una delle scatole nere del Boeing 737-800 che è precipitato tre giorni fa a Muan, uccidendo 179 dei 181 passeggeri. Lo ha riferito il viceministro responsabile dell'aviazione, Joo Jong-wan. Poiché era impossibile estrarre le informazioni contenute "nel registratore di volo danneggiato sul suolo sudcoreano, è stato deciso oggi di trasportarlo negli Stati Uniti per analizzarlo in collaborazione" con gli investigatori americani, ha spiegato Joo durante un briefing. La Corea del Sud ha quindi annunciato che le ispezioni in corso sui Boeing 737-800 operati dalle compagnie aeree sudcoreane si stanno concentrando "principalmente" sul carrello d'atterraggio, che nel caso del volo precipitato "non si è aperto correttamente", ha dichiarato il direttore generale responsabile della politica di sicurezza aerea, Yoo Kyeong-soo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Gennaio 2025