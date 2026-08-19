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Disastro aereo in Kenya: precipita elicottero, morti sette turisti

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(Adnkronos) – Un elicottero con sette turisti a bordo è precipitato in Kenya. E' quanto riferiscono i media locali. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololokwe a circa 250 chilometri nord di Nairobi.  Il Dipartimento Investigativo sugli Incidenti Aerei del Ministero delle Strade e dei Trasporti, scrivono i media locali, sta indagando sulle circostanze dell'incidente. Le loro nazionalità sono ancora sconosciute. "Confermo che c'è stato un incidente in elicottero. Non ci sono sopravvissuti", ha dichiarato una fonte all'Afp, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo. "L'elicottero stava effettuando un volo da Loisaba a Ewasonyiro quando alle 9.13 è caduto", ha dichiarato l'Autorità dell'aviazione civile del Kenta.  Il monte Ololokwe, montagna sacra del popolo Samburu la cui vetta raggiunge i 2.000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. Diverse aziende offrono voli panoramici in elicottero.  
Il primo marzo, sei persone, tra cui un deputato, erano morte nell'incidente di un elicottero precipitato nella parte occidentale del Kenya.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2026

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