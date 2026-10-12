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Disagi sull’Alta Velocità oggi, treni in ritardo fino a un’ora per inconveniente tecnico: cosa sappiamo

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(Adnkronos) – Mattinata di passione per coloro che viaggiano in treno: si registrano infatti ritardi fino a 60 minuti a causa di un inconveniente tecnico verificatosi intorno alle 8 sulla linea dell’Alta Velocità Napoli
– Roma. Lo rende noto Trenitalia sul proprio sito ufficiale.  

Stando allìultimo aggiornamento delle ore 09:00, la circolazione resta rallentata nei pressi di Roma Prenestina per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria. “I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Treno Alta Velocità oggetto di variazioni: FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:08): il treno oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini”, si legge nella nota.  

Sempre Trenitalia fa sapere che “i treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono FR 9516 Salerno (5:39) – Torino Porta Nuova (13:03) e FR 9616 Napoli Centrale (6:40) – Milano Centrale (11:35)”.  

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Pubblicato il 12 Ottobre 2026

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