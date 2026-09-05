Disabili, da quattro mesi senza 700 euro: “Perché i pagamenti sono fermi?

Sono 156 le famiglie dell’ambito territoriale “Alto Tavoliere” che attendono da quattro mesi il sostegno economico destinato ai nuclei con familiari disabili. L’ultimo pagamento risale al mese di maggio. Quattro mesi senza quel contributo che, per molte famiglie, rappresenta un aiuto fondamentale per affrontare le spese legate all’assistenza e alla vita quotidiana delle persone con disabilità. Il sostegno ammonta a circa 700 euro mensili, ma da maggio le erogazioni risultano ferme. A sollevare la questione è Emilio Gravina, rappresentante delle famiglie con familiari disabili, che chiede risposte e soprattutto un intervento del Commissario prefettizio di San Severo, Francesco Cappetta. “Sono quattro mesi che le famiglie non percepiscono il sostegno economico – sottolinea Gravina –.

L’ultimo mese percepito è stato quello di maggio. Parliamo di circa 700 euro al mese che per queste famiglie non sono un semplice contributo, ma una somma necessaria per far fronte alle tante esigenze quotidiane legate alla disabilità”. Il problema riguarda l’intero ambito territoriale “Alto Tavoliere”, oltre che in modo particolare San Severo, dove risiede la maggioranza dei beneficiari: oltre cento famiglie. A rendere ancora più difficile da comprendere la situazione è il fatto che, secondo quanto riferiscono i rappresentanti delle famiglie, le risorse messe a disposizione dalla regione Puglia sarebbero disponibili.

Da qui nasce la domanda che da settimane viene rivolta agli uffici competenti: perché i pagamenti non vengono effettuati? “Desideriamo conoscere il motivo per cui l’erogazione dei fondi resi disponibili dalla Regione è stata bloccata e da chi – afferma Gravina –. Chiediamo una risposta veloce e chiara”. Sulla stessa posizione anche Umberto Mastromatteo, altro rappresentante delle famiglie, che richiama l’attenzione sulle conseguenze concrete del mancato pagamento. Quattro mensilità non erogate significano, per molte famiglie, migliaia di euro che vengono a mancare in bilanci già gravati dalle spese necessarie per assistere un familiare con disabilità. Anche Giuseppe Zaccaria, altro rappresentante delle famiglie, chiede chiarezza e tempi certi.

Gli interessati al beneficio, spiegano i rappresentanti chiedono di sapere per quale motivo i pagamenti sono fermi, dove si è bloccata la procedura e quando verranno finalmente liquidate le somme arretrate. Da qui l’appello rivolto al Commissario prefettizio, Cappetta, affinché prenda in carico la situazione e verifichi le ragioni del blocco, favorendo, per quanto di competenza, lo sblocco delle procedure. “Chiediamo al Commissario Prefettizio – è l’appello dei rappresentanti delle famiglie -, di prendere a cuore questa situazione e di intervenire. Se le risorse regionali ci sono, vogliamo sapere perché non vengono erogate, 156 famiglie non possono più aspettare”.



Pubblicato il 5 Settembre 2026