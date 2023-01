Dall’1 al 4 febbraio Tullio Solenghi & Nidi Ensemble saranno in scena in Puglia con lo spettacolo “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene”, per le stagioni teatrali dei comuni di San Severo, Cerignola, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni, organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Quattro le date in programma. Si inizia il 1° febbraio al Teatro Verdi di San Severo (sipario ore 21.00) per poi spostarsi il giorno successivo, giovedì 2 febbraio alTeatro Mercadante di Cerignola (sipario ore 21.00). Si prosegue il 3 febbraio al Cinema Teatro Italia di Francavilla Fontana (sipario ore 21.00), dove lo spettacolo è già sold out; e infine si arriva il 4 febbraio al Tex – Il Teatro exFadda diSan Vito dei Normanni (sipario ore 21.00).

Le parole del genio Woody Allen immerse nella sua musica. Tullio Solenghi ci diletta con la lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble Si passerà così dai “Racconti Hassidici” alla parodia delle Sacre Scritture tratti da “Saperla Lunga” allo spassoso “Bestiario” tratto da “Citarsi Addosso”, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo “Graucho Marx”, evocato dalla musica Klezmer. Una serata in cui, in rapida carrellata, si alterneranno suoni e voci, musica e racconto in un’alternanza di primi piani a comporre un “montaggio” divertente e ipnotico. Attiva a Cerignola la promozione speciale per l’acquisto di tre spettacoli a scelta a prezzo ridottissimo. Il pacchetto sarà acquistabile al botteghino del Teatro Mercadante.

