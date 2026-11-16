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Dino Sani muore a 94 anni, addio all’ex calciatore del Milan e campione del mondo con il Brasile

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(Adnkronos) – Il Brasile piange Dino Sani. L’ex calciatore del Milan, campione del mondo con la Nazionale verdeoro nel 1958, è morto all’età di 94 anni. Con i rossoneri vinse una Coppa dei Campioni nel 1963. A comunicarlo è stata la stessa Federazione brasiliana con un post pubblicato sui propri profili social. 

“La CBF piange profondamente la scomparsa di Dino Sani, membro della squadra campionessa del mondo nel 1958, che conquistò la prima stella per il Brasile. Dino Sani lascia un’eredità di trionfi e una storia che sarà sempre ricordata dal calcio brasiliano. La nostra solidarietà ai familiari, amici e ammiratori. Riposa in pace, campione”, ha scritto la Federazione, allegando una foto di Sani con la maglia della Nazionale. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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