Dimissioni dei medici, in Puglia nel 2025 sono oltre cinque volte quelle del 2024

Le dimissioni dei medici superano ormai i pensionamenti in molte aree del Paese, con situazioni particolarmente evidenti in Lazio, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dove i camici bianchi che lasciano il servizio sono da 2,4 a 3,3 volte più numerosi di quelli che vanno in pensione. A uscire dal sistema, inoltre, non sono professionisti a fine carriera, ma medici nel pieno della maturità clinica, con un’età media intorno ai 48 anni. È quanto emerge dall’indagine del Centro Studi Anaao Assomed, elaborata sui dati Onaosi, del Conto annuale dello Stato e del Mef. Sullo sfondo resta la frattura di un Paese che continua a viaggiare a due velocità e che richiede interventi mirati. Nell’ultimo decennio il Centro-Nord ha registrato un saldo positivo di 4.029 medici (+5,9%), mentre il Mezzogiorno ha continuato a svuotarsi, perdendo 1.166 unità (-3,1%). A pagare il prezzo più alto in termini di riduzione degli organici sono la Basilicata (-24,6%), il Molise (-17,2%), la Valle d’Aosta (-14,2%) e la Calabria (-12,6%). Nonostante la fuga dai reparti, il tanto atteso ricambio generazionale ha preso il via. Tra il 2015 e il 2024 l’età̀ media dei medici ospedalieri si è ridotta in modo significativo: 2 anni e 7 mesi in meno per i colleghi uomini e 2 anni e 4 mesi per le donne. Un contributo a questo svecchiamento è arrivato dal cosiddetto decreto Calabria, che tra il 2019 e il 2025 ha permesso l’ingresso nel sistema di quasi 10.000 giovani medici, arrivando a coprire fino al 43% delle assunzioni a tempo determinato. “A fronte di un ricambio generazionale avviato con successo però – spiega Pierino di Silverio, segretasio di Anaao Assomed – oggi si rischia di vanificare tutto. Nel 2025, per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, ben 43 si sono dimessi e 77 sono usciti dal sistema pubblico, tra pensionamenti e altre cause”.

In Puglia, nel 2025, le dimissioni volontarie di medici sono state 308. Il dato è superiore di cinque volte rispetto a quello del 2024, che si era fermato a 56. I pensionamenti nel 2025 sono stati 152. Lo rileva l’analisi decennale del Centro Studi Anaao Assomed sul personale medico ospedaliero, elaborata sulla base dei dati Onaosi, del Conto annuale del Tesoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo quanto emerge dal report diffuso dal sindacato dei medici le dimissioni volontarie nel 2015 hanno registrato numeri altalenanti: dai 73 del 2015 passando per 129 nel 2018, 56 nel 2024, fino all’ultime rilevazioni del 2025. Sul fronte dei pensionamenti, invece, si è passati 3,5% del 2015 (218) al picco del 7,2% nel 2020 (470), attestandosi al 4,8% nel 2024 (322) e scendendo a 152 nel 2025. Nella regione il numero di medici in servizio, secondo l’indagine, è cresciuto: da 6.278 dirigenti nel 2015 a 6.660 nel 2024 (+6,1%). L’età media è scesa per entrambi i sessi, soprattutto per le donne: -2,6 anni (da 51,3 a 48,7 anni) contro -1,3 anni per gli uomini (da 55,9 a 54,6 anni). “Le assunzioni autorizzate dalla giunta regionale pugliese mercoledì 30 settembre sono uno spiraglio, ma – afferma il segretario regionale di Anaao Assomed Puglia Emiliano Altavilla – non sono la soluzione all’atavica carenza di personale nei nostri ospedali. Di questo siamo consapevoli noi e, siamo certi, ne è consapevole il presidente della Regione, Antonio Decaro”. “Capiamo la necessità di contenere il disavanzo sanitario che si preannuncia alto anche nel 2026 – continua – e che non deve costare ulteriori sacrifici ai pugliesi. Ma siamo anche convinti che la razionalizzazione della spesa non possa passare dal personale”.



Pubblicato il 3 Ottobre 2026