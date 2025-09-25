Attualità

Diletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Diletta Leotta sbarca in Kings League. Oggi, giovedì 25 settembre, la conduttrice Dazn ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del torneo, diventando la prima presidentessa della competizione. "Nella Lega dei Re mancava una Regina. Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League Lottomatica.sport Italy", si legge sul sito ufficiale della Kings League.  "la sua squadra si chiamerà D-Power, e debutterà nella prossima competizione italiana, mentre logo e kit ufficiali del team verranno svelati prossimamente". "Salutate la Regina d'Italia", ha scritto il profilo Instagram del torneo, in un post condiviso dalla stessa Leotta insieme a un video che conferma la sua partecipazione.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

A Milano la prima casa del Made in Italy in Fiera

12 minuti fa

“Questo utente potrebbe essere un terrorista Antifa”, l’avviso su Threads che agita i social

38 minuti fa

Trump incontra Erdogan e avverte Putin: “Molto deluso da lui, è momento di fermarsi. Gaza? Accordo vicino”

49 minuti fa

“Una persona su 10 comanda i sogni, ma meglio liberare la fantasia”, parla il neurologo

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio