Digitale, boom di prenotazioni via internet per ombrelloni e lettini

(Adnkronos) – Per l'estate 2023 è boom di prenotazioni via internet per ombrelloni e lettini, tanto che il sito Spiagge.it ha registrato un incremento del 110% rispetto alle prenotazioni del 2022. Il portale italiano per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari, ha infatti rilevato un aumento di prenotazioni quest'anno del +110% rispetto allo scorso anno. Il ticket medio raddoppia, indice del fatto che online gli utenti stanno prenotando sempre di più periodi lunghi e non solo la singola giornata al mare. Una crescita, sottolineano gli analisti, "che conferma anche l’interesse da parte dei gestori degli stabilimenti ad aprire un canale di comunicazione online: gli stabilimenti registrati sul portale Spiagge.it sono cresciuti del +50% ad oggi rispetto all’anno precedente". Sono dunque numerosi i vacanzieri, sia italiani che stranieri, che hanno deciso di prenotare un lettino o un ombrellone in anticipo, mostrando una netta preferenza per alcune regioni: Campania (30%) , Friuli Venezia Giulia (14%), Veneto (12%) Puglia (10%) e Liguria (8%) sono le destinazioni più scelte, con la costiera amalfitana, il litorale della costa veneziana, il Salento e la città di Grado a guidare il trend. Sulla Costa d’Amalfi si prediligono le prenotazioni giornaliere mentre nelle aree pugliesi, friulane e venete si registrano periodi di vacanza più lunghi con una media di 4 giorni. Sul portale sono particolarmente attivi i turisti stranieri le cui prenotazioni, secondo le statistiche di Spiagge.it, corrispondono a circa il 30% del totale, con una prevalenza di booking da Stati Uniti (13%), Austria (5%), Germania (5%) e Cina (2%). Positano si conferma la meta preferita per i turisti esteri, in particolare dagli americani, che cercano “esperienze di spiaggia” in Italia. “Questi numeri sono la prova del nostro impegno costante per la qualità e l'innovazione e ne siamo entusiasti: l’intento è quello di diventare un punto di riferimento a 360 gradi, per chi pensa al mondo delle vacanze, e assicurare ai nostri clienti un'esperienza che includa servizi spiaggia e non solo”, spiega Niccolò Para, co-fondatore di Spiagge.it. Ad oggi, sono oltre 1.600 gli stabilimenti balneari italiani partner di Spiagge.it: il servizio è arrivato a coprire più del 20% del mercato nazionale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Giugno 2023