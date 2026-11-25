(Adnkronos) – L’impiego dei gemelli digitali tridimensionali per la conoscenza, la manutenzione e la pianificazione delle infrastrutture urbane è al centro della partecipazione di Digitarca alla 43ª Assemblea Nazionale ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre 2026. Presente alla manifestazione per il terzo anno consecutivo con uno spazio espositivo doppio, l’azienda, parte del gruppo di smart engineering Eagleprojects, attivo nella progettazione, ispezione e gestione delle infrastrutture attraverso competenze di BIM, robotica, intelligenza artificiale e IoT, illustra a sindaci, amministratori e tecnici comunali il funzionamento di un ciclo operativo che unisce acquisizione dati sul campo tramite laser scanner 3D, Mobile Mapping System (MMS), droni per rilievi ALS (Airborne Laser Scanning) e georadar per la mappatura dei sottoservizi, fino all’elaborazione georeferenziata sulla piattaforma software proprietaria SmartCity3D.

Il bilancio delle applicazioni sviluppate nell’ultimo anno tocca diversi ambiti della gestione pubblica: per la Città di Torino, nell’ambito di una gara pubblica, la creazione del Digital Twin cittadino ha consentito di individuare e classificare gli ammaloramenti della sede stradale superiori ai venti centimetri insieme alla segnaletica orizzontale e verticale, mentre per il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) un progetto pilota lungo la tratta metropolitana tra le stazioni di Spezia e Lingotto ha permesso di mappare due stazioni, la galleria e l’armamento ferroviario per rilevare micro-ammaloramenti e produrre elaborati CAD dedicati alla manutenzione, contribuendo al riconoscimento assegnato a GTT a SMAU Milano 2026 per il percorso di digitalizzazione sviluppato anche in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, nel cui portafoglio rientra Digitarca.

L’azienda, particolarmente attiva sul fronte della tutela storica e culturale, ha realizzato per il Parco Archeologico di Pompei un gemello digitale destinato a integrare l’Atlante di Pompei e a fornire la base per applicazioni di realtà aumentata e fruizione turistica, affiancando a questo intervento il rilievo del centro storico e del Castello Estense di Ferrara con relativo virtual tour, il virtual tour della Basilica di Maria Ausiliatrice e i rilievi con elaborati DWG per la ristrutturazione della facciata e di una porzione dell’Opera Salesiana di Cumiana. Nel campo della pianificazione urbana e dell’accessibilità rientrano invece il Digital Twin di Palermo, orientato all’estrazione e mappatura degli asset per il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), la modellazione della Città di Novara su piattaforma SmartCity3D, la mappatura della rete stradale della Provincia di Rieti e le collaborazioni sviluppate con Enel X.

L’Amministratore Delegato di Digitarca Leo Chiechi ha commentato il confronto con gli enti locali: “La nostra partecipazione all’Assemblea ANCI, per il terzo anno consecutivo e quest’anno con uno spazio espositivo ancora più ampio, testimonia quanto crediamo nel valore del rapporto diretto con i Comuni e con le amministrazioni pubbliche. I progetti realizzati dimostrano che l’innovazione tecnologica ha un valore reale quando si traduce in strumenti concreti, capaci di rispondere alle esigenze di chi amministra un territorio e di chi lo vive ogni giorno. Per noi ogni collaborazione non rappresenta un intervento isolato, ma l’inizio di un percorso: vogliamo essere interlocutori affidabili nel tempo, capaci di accompagnare le amministrazioni nella conoscenza, nella gestione e nella valorizzazione del proprio patrimonio. L’ANCI è un’occasione preziosa per ascoltare, confrontarsi e costruire nuove opportunità di collaborazione. È questo il modo in cui intendiamo continuare a crescere insieme ai territori”.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026