Diga di Palazzo D’Ascoli, pronto il progetto. De Filippo: “Cabina di regia”

Uno sbarramento sul torrente Carapellotto, in località Palazzo D’Ascoli, in agro di Ascoli Satriano, è stato ammesso fra gli elenchi di interventi nel Piano nazionale per gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. In sigla è il Pniissi. Nell’elenco delle Regioni, per la Puglia, c’è il Consorzio di Bonifica della Capitanata. La richiesta sul piano riguarda la progettazione e l’esecuzione, il costo e l’importo ammissibile valgono oltre 460 milioni di euro, 8 milioni è la cifra del progetto esecutivo. L’intero piano – l’iter è stato avviato dal Mit nel 2017 – dice Giuseppe De Filippo, presidente del Consorzio, sarà adottato a breve con un Dpcm. La domanda “idrica”, riportano le tabelle, è per uso irriguo, ambientale, industriale, nel caso specifico, “la diga interesserà alcuni terreni nell’agro di Foggia, Cerignola e Manfredonia, 35mila ettari fra i più ‘pregiati’ ma anche fra i più aridi della nostra provincia”.

Non che il territorio non ci avesse pensato: “Da oltre 50 anni un progetto del genere giace nei nostri cassetti, siamo un ente con grandi progettualità e progettisti, dal 2014 al 2024 abbiamo speso 440 milioni di euro di cui 250 per opere già realizzate e il resto in corso di esecuzione. Ma dagli anni ’80 si è ritenuto che le dighe non andassero più bene, quella di Piano dei Limiti era stata finanziata con 100 milioni di euro, poi c’è stato un definanziamento dopo il terremoto a L’Aquila”.

Presidente, è una “manna” quest’opera?

“Tende a imbrigliare in un unico canale il Cervaro e il Carapelle, un’opera mai affrontata prima pur avendo fior di progettisti. Il progetto esecutivo entro due anni lo portiamo a casa, quello che mi preoccupa è ciò che può avvenire dopo l’approvazione. L’iter in questi casi è sempre molto tortuoso, spesso cambia la materia, le leggi, cambiano i tecnici. Sarebbe auspicabile una cabina di regia governativa che vinca la lentezza burocratica che la norma contiene. Con certe lentezze una diga così non la farai mai. Inoltre sono coinvolti tanti enti, Regione, Comune, Provincia”.

Si può fare affidamento su quest’opera?

“Nel lungo periodo, in un paio d’anni, sebbene Palazzo D’Ascoli abbia un vantaggio, quello di essere una diga che si può fare in casa, in Puglia. Noi in cantiere abbiamo una serie di progetti, io la chiamo “La carta dei desideri”.”

Non si possono realizzare?

“Abbiamo fatto rifacimenti di condotte, riammodernamenti, ma infrastrutture no, per una serie di ostacoli di carattere burocratico, a parte che dagli anni ’80 non andava più costruire le dighe. Molte di esse sono antecedenti, diciamo che viviamo di rendita, e se le generazioni di prima non le avessero realizzate oggi avremmo il deserto”.

Molte sono vuote, oggi

“A metà Occhito e Capacciotti, Capaccio non si è mai riempita, e nemmeno S. Pietro sull’Osento. Certo, con il tempo si sono acuite le crisi idriche, due rilevanti nel 2020 e nel 2024 ma è ovvio che bisogna trattenere di più. In un ambito di cambiamento climatico si alternano periodi di siccità e forti piogge che vanno trattenute. Invece disperdiamo 60-70 milioni di mc che vanno a mare. Poi parliamo di “dissalatori” che costano, conviene fare altre due o tre dighe”.

Paola Lucino



Pubblicato il 29 Agosto 2024