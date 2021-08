Diffidata la Regione che non paga i medici vaccinatori

Siamo alle solite in questo nostro strano Paese: anche gli ‘eroi’ debbono quasi piangere miseria e rivendicare il riconoscimento del proprio lavoro quasi fosse un favore. E non un sacrosanto diritto. I medici di famiglia della Puglia che hanno partecipato alla campagna vaccinale, infatti, non sono stati ancora retribuiti e così, attraverso una lettera/diffida inviata all’assessore alla Sanità Lopalco e ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, hanno lamentato i ritardi accumulati nel saldo delle loro spettanze economiche. Dunque, è stata praticamente diffidata la Regione Puglia a effettuare i versamenti, minacciando già azioni legali in mancanza di riscontro, tanto da costituire in mora l’Ente di Emiliano e Lopalco che potrebbe infine essere costretto a versare ai camici bianchi )in più) gli interessi legali e moratori. A firmare il documento di diffida è stato il segretario regionale della Federazione dei medici di medicina generale della Puglia, Donato Monopoli: “I medici di medicina generale dell’intera Regione Puglia – ha evidenziato il dottor Monopoli – tenendo fede agli impegni contrattualmente assunti nelle sedi istituzionali, hanno svolto una considerevole attività di vaccinazione anti-Covid 19, contribuendo a proteggere la popolazione e dando un apporto sostanziale al contenimento della pandemia. A fronte di questo sforzo, che ha prodotto tangibili risultati, svolto secondo le modalità concordate con l’Ente Regione, a oggi si deve registrare che non sono stati corrisposti i compensi stabiliti”. Monopoli lamenta: si fa “fatica a trovare una spiegazione per tale inerzia, che peraltro incide negativamente sulla fiducia dei medici di medicina generale verso l’interlocutore istituzionale. Pertanto, visto che non ä tollerabile un ulteriore ritardo, diffida la Regione e le Asl a provvedere a fornire riscontro dei compensi spettanti a ciascuno e ad erogare quanto stabilito contrattualmente. In caso di ulteriore inerzia, si rappresenta che i medici di medicina generale si rivolgeranno al giudice competente per ottenere quanto loro spettante”. Chissà se di quest’altra pagina nera nel brogliaccio infinito della Regione Puglia ne sapeva qualcosa l’intrepido commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, Generale di Corpo d’Armata Figliuolo non più di qualche mese fa mentre incensava gli obiettivi raggiunti da una Puglia che aveva raggiunto oltre l’81% degli over 80 proprio grazie a quei medici di Medicina generale che lamentavano di non avere vaccini sufficienti. Pochi mezzi, come sempre, ma un impegno sconfinato nell’organizzazione di gestione del piano vaccinale per i medici pugliesi, ancora a bocca asciutta per il tanto lodato servizio presto finora nel corso della pandemia.<<Voglio ringraziare pubblicamente per aver aderito in massa in Puglia all’accordo fatto a livello nazionale e abbiamo 2mila medici di medicina generale che ci stanno aiutando con il loro prezioso impegno e lavoro a vincere questa pandemia>>, ha detto davanti ad amministratori, direttori, politici e soprattutto taccuini e microfoni Francesco Paolo Figliuolo. Impegno, lavoro e sacrifici che, ma quasi certamente il generale degli Alpini non lo sa, non ancora giustamente retribuito…

Francesco De Martino

