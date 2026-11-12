Difesa italiana e innovazione, intelligenza artificiale e cybersecurity al centro della Future Defence Conference

(Adnkronos) – L’integrazione concreta delle tecnologie emergenti nelle operazioni militari, la protezione delle infrastrutture strategiche e il consolidamento della sovranità tecnologica nazionale rappresentano i pilastri su cui si fonda l’evoluzione delle Forze Armate. Questi temi sono stati approfonditi nel corso della Future Defence Conference – Tecnologie emergenti, AI e cybersecurity per la Difesa del futuro, svoltasi presso il Comando Valutazione e Integrazione dell’Esercito (COMVIE) a Civitavecchia su iniziativa dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con lo Stato Maggiore dell’Esercito. L’incontro ha riunito rappresentanti del governo, vertici militari, esperti della NATO ed esponenti del comparto industriale per analizzare il passaggio dalla fase sperimentale all’impiego operativo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, sulla sicurezza informatica e sulle tecnologie dual use, applicabili sia in ambito civile sia militare.

Nel suo messaggio rivolto ai partecipanti, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato le priorità strategiche per la sicurezza del Paese: “Non possiamo limitarci a reagire. Dobbiamo anticipare le minacce, individuare le vulnerabilità e sviluppare soluzioni prima che sia troppo tardi. […] Serve una collaborazione stabile tra istituzioni, industria, università e ricerca. Il contributo dei giovani e delle startup è fondamentale: la Difesa deve saper trasformare rapidamente le idee in capacità operative”.

Il confronto tecnico tra i relatori, tra cui il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Gen. C.A. Salvatore Cuoci, il Comandante del COMVIE Gen. C.A. Francesco Olla, rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e manager di primarie aziende tecnologiche e della difesa come Leonardo, Accenture, InfoCert, Lutech e Sirti, si è concentrato sulla gestione delle operazioni multidominio, sull’interoperabilità dei sistemi e sulla prontezza operativa.

L’obiettivo condiviso è rafforzare il collegamento tra le esigenze operative sul campo e la capacità produttiva nazionale, valorizzando le competenze ingegneristiche e informatiche interne per garantire autonomia strategica. A margine dei lavori, il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri ha dichiarato: “La convergenza tra AI, cybersicurezza e nuove tecnologie è il cuore della nostra sovranità strategica. Con questa conferenza abbiamo posto il know-how dei giovani innovatori e dell’industria al servizio delle Forze Armate, per contribuire alla costruzione di una Difesa nazionale moderna, interconnessa e pronta alle sfide future. Il valore di questo confronto risiede soprattutto nelle opportunità di collaborazione che intendiamo portare avanti, mettendo in relazione competenze, ricerca e capacità industriali. Dalla protezione delle infrastrutture critiche alla cybersecurity, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie per la Difesa, vogliamo favorire percorsi concreti di innovazione, capaci di rispondere alle esigenze strategiche del Paese e valorizzare le eccellenze italiane”.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026