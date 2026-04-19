Attualità

Difende il padre da un tentativo di rapina, accoltellato 46enne a Napoli

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Difende il padre da un tentativo di rapina: accoltellato al braccio. È accaduto sabatosera intorno alla 23:30 nel quartiere Ponticelli a Napoli. I carabinieri sono intervenuti al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 46enne ferito.  Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in via dei Bronzi di Riace quando due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il telefono al padre che era con lui. La sua reazione avrebbe indotto i rapinatori a colpirlo al braccio sinistro con un coltello. La vittima è stata dimessa. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: “Muori subito”

20 minuti fa

Anarchici, Meloni: “A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete”﻿

27 minuti fa

Vance ringrazia Leone XIV: “Disaccordi ci sono ma realtà è più complicata”

56 minuti fa

Ascolti sabato 18 aprile, Amici vince il prime time

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio