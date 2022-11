“Abbiamo ben dieci robot, ma non sappiamo quanti interventi fanno e se sono almeno 13mila all’anno, sbotta il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, consigliere Fabiano Amati. “Ogni giorno ha la sua pena. Abbiamo acquistato dieci robot per interventi urologici senza collegare la decisione alle prestazioni erogabili. E quindi oggi non sappiamo quanti interventi si fanno, se sono almeno 13mila l’anno”. Per Amati è molto importante conoscere il numero degli interventi per incrociare il dato con i tempi d’attesa e quindi comprendere la risposta d’efficienza generata dalla robotica. Per questo e per colmare la carenza dei dati, nella prossima seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Sanità si chiederà ai direttori generali delle strutture interessate e il numero delle prestazioni erogate. Provvedendo magari anche a chiarire procedura di finanziamento e acquisizione dei robot che in Puglia attualmente sono: due al Miulli di Acquaviva delle Fonti; altri due al Policlinico di Bari, uno alla “Mater Dei” di Bari, Ospedali riuniti di Foggia; “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo; un altro ancora al “Panico” di Tricase; Bonomo di Andria e un altro, infine, al “Vito Fazzi” di Lecce. E così al Policlinico Consorziale esiste l’unico centro in Italia per la prostatectomia robotica con accesso transperineale, con quattro braccia robotiche che operano con estrema precisione attraverso mini incisioni nell’addome del paziente. Il chirurgo le controlla da una consolle posizionata in un’altra sala e muove gli strumenti per via laparoscopica, guardando il campo operatorio attraverso un’ottica endoscopica che consente la visione tridimensionale. Il paziente sottoposto a questo intervento mini invasivo può dopo pochi giorni tornare a casa e alle sue attività, grato a quel Policlinico in cui è stato installato -da oltre un paio di anni – il secondo robot “DaVinci”, riconosciuto come la migliore apparecchiatura per la chirurgica robotica. Con l’obiettivo, almeno sulla carta, di raddoppiare la possibilità di eseguire interventi in robotica assistita, estendendo l’applicazione non solo all’urologia ma anche alla ginecologia, alla chirurgia generale e toracica. Nel 2018 sono stati 255 gli interventi di chirurgia robotica eseguiti al Policlinico dalle due unità operative di urologia e nel 2019 sono saliti a 360, mentre nel 2020, nonostante il blocco delle attività chirurgiche non urgenti nei mesi del lockdown da Covid19, le due unità operative hanno continuato a operare i pazienti oncologici, eseguendo parecchi interventi con l’impiego del robot. “L’urologia di Bari – ha evidenziato il prof. Pasquale Ditonno, direttore dell’unità operativa di urologia II – è l’unico centro in Italia in cui si esegue la prostatectomia robotica con accesso transperineale (anche in anestesia spinale), una nuova tecnica mini invasiva che permette la preservazione delle strutture che garantiscono la continenza, senza accedere attraverso l’addome del paziente”. E non basta. “Al Policlinico di Bari investiamo sull’alta specialità – ha chiosato il direttore Giovanni Migliore – il nuovo robot consentirà a molti più pazienti, non solo con patologie urologiche, di accedere a questi interventi e permetterà a tanti giovani medici di formarsi su una tecnica che costituisce il futuro della chirurgia”. Non resta ai responsabili sanitari che fornire i dati statistici e numerici, nudi e crudi, in Commissione a via Gentile, per comprendere a pieno le potenzialità dei robot adibiti a interventi urologici, in Puglia.

Antonio De Luigi

