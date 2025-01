Dieci giorni di visite oculistiche gratuite per le persone fragili ed emarginate

Dieci giorni di visite oculistiche gratuiti per le persone fragili – dal 20 al 31 gennaio prossimi – nella parrocchia di San Filippo Neri (Via Federico Spera, 99) di Foggia, offerti dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che torna in Puglia per la terza volta con la prima tappa del 2025 del tour “Giornate della Vista”.

Il team di medici oculisti e ortottisti della clinica temporanea allestita dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia – composto dallo staff della Struttura Complessa di Oculistica Universitaria del Policlinico di Foggia e coordinato dalla dott.ssa Cristiana Iaculli – assisterà circa 700 persone povere, emarginate o in condizioni di disagio sociale e sanitario, raggiunte grazie ad una fitta rete di associazioni benefiche attive sul territorio.

“Le Giornate della Vista sono il programma più importante della nostra Fondazione in Italia. Rappresentano la concretizzazione della rete solidale dedicata alla vista dei più fragili che siamo impegnati a costituire in tante città italiane. Siamo felici di avviare il programma 2025 a Foggia, città che ha condiviso l’iniziativa da subito e con entusiasmo” ha commentato Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione.

“Con grande piacere io e tutto lo staff della Struttura Complessa del Policlinico di Foggia abbiamo aderito alla iniziativa, condividendo appieno i principi di eguaglianza sociale, inclusività e prevenzione della cecità evitabile a cui l’iniziativa si ispira – ha dichiarato la dott.ssa Cristiana Iaculli -. Ci troviamo in un momento storico in cui le differenze sociali, il disagio, la povertà emergente hanno portato molte persone alla rinuncia alle cure. Sono fiduciosa che questa iniziativa possa costituire una buona occasione per un più facile accesso alla risoluzione dei problemi visivi di persone svantaggiate, con importanti ricadute sulla qualità della loro vita – prosegue la dottoressa – Ringrazio la Fondazione OneSight EssilorLuxottica e gli enti patrocinanti per questa nobile attività filantropica anche perché ci offre uno spunto di meditazione sul ruolo sociale della nostra professione, talvolta trascurato nella esigenza di efficienza e produttività che il lavoro quotidiano ci impone. Ringrazio altresì la Direzione strategica del Policlinico di Foggia che con grande sensibilità ha autorizzato medici ed ortottisti a partecipare alla iniziativa” ha concluso la Iaculli.

Anche per la tappa pugliese del progetto di salute visiva pubblica – patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione | Giubileo 2025, dalla Camera dei Deputati e dal Comune di Foggia – la Fondazione potrà contare sulla collaborazione della Comunità di Sant’Egidio, partner ormai consolidato con cui si stanno portando avanti numerose iniziative a beneficio delle frange più fragili della società.

Prezioso altresì in questa tappa il coinvolgimento della Caritas – che ha messo a disposizione il proprio spazio presso la Parrocchia San Filippo Neri per ospitare la clinica oculisti – e di UNHCR, importanti realtà partner anche in altre città italiane. Ha inoltre preso parte al progetto su Foggia l’associazione Intersos, un’organizzazione umanitaria internazionale fondata in Italia che opera in prima linea in contesti di guerra, violenza e povertà estrema. “La Caritas Diocesana Foggia-Bovino aderisce, sostiene e sposa il progetto dalla Fondazione “OneSight EssilorLuxottica Italia” ispirato al motto “Vedere meglio, vivere meglio, tutti” perché è un esempio tangibile di solidarietà ed attenzione alle categorie più vulnerabili. Grazie a questa iniziativa, gli assistiti dalla Caritas Diocesana Foggia-Bovino, affetti da fragilità socio-economiche e difetti visivi, saranno beneficiari di visite oculistiche ed occhiali gratuiti”. Queste le parole della Direttrice Caritas Diocesana Foggia-Bovino, Khady Sene.



Pubblicato il 22 Gennaio 2025