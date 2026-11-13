Attualità

Dieci anni di Screening Neonatale Esteso: equità e innovazione per un modello italiano da preservare

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Screening Neonatale Esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità. E’ stato questo il tema al centro dell’evento promosso da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare per celebrare i dieci anni della Legge 167. Un’occasione per ripercorrere l’iter che nel 2016 portò all’approvazione di una Legge storica per il nostro Paese e per sviluppare un confronto sulle questioni ancora aperte.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caso Jessica Scarpa, Berardi (Aiom): “Cure non dipendano dal codice postale del paziente”

13 minuti fa

Manovra, saltano i tagli alla scuola ma la Cgil attacca: “Confermato lo sciopero del 20 novembre”

15 minuti fa

Tumori, Berardi (Aiom): ‘estendere oltre i tre anni permanenza nell’Ffi per valutarne valore’

18 minuti fa

Tumori, Di Maio (Aiom): ‘accesso alle cure ancora condizionato da regioni e struttura’

18 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio