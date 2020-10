Dieci anni di Buck Festival

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2020 si terrà la decima edizione di Buck, il festival della letteratura per ragazzi di Foggia organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”, gli assessorati comunali alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, e con il supporto di Coop Alleanza 3.0.L’edizione del decennale sarà dedicata a Gianni Rodari (quest’anno si celebra il centenario della nascita) e si svolgerà interamente on-line, una scelta inevitabile dettata dall’emergenza pandemica in atto. “Avremmo voluto festeggiare il decennale di Buck abbracciando tutta la città, tutti i ragazzi, tutte le scuole, con una super-edizione del festival ancora più inclusiva e ricca di eventi, contenuti e tanti libri – dichiara in una nota il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro -. Purtroppo l’attuale emergenza sanitaria ci impedisce di organizzare in sicurezza una manifestazione itinerante così complessa e articolata, che coinvolge 15 mila studenti, bambini, insegnanti, operatori, scuole e famiglie, per un’intera settimana con 155 appuntamenti. Nonostante questa situazione – ha sottolineato Ligustro -, di lasciar passare la decima edizione così, semplicemente, non ce la siamo sentita, ritenendo, anzi, che proprio in questo nefasto 2020 sia ancora più valido il noto motto di Gianni Rodari per cui: “È necessario che i bambini facciano esperienze di ottimismo per affrontare e sfidare la vita; e l’educazione alla lettura è uno degli strumenti in tal senso più fertili”. Perciò, insieme ai partner storici della manifestazione, la Biblioteca “La Magna Capitana” e gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, abbiamo deciso di tenere accesa la speranza e di regalare lo stesso alla città il Buck Festival, seppur in edizione ridotta. Naturalmente sarà diverso, sarà pieno di sorprese ma sarà sempre Buck”. “Nonostante le difficoltà del momento proveremo ad emozionarci insieme sulle tracce di Gianni Rodari – ha spiegato la direttrice artistica Milena Tancredi -, con i laboratori di Teresa Porcella, Arianna Papini, Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, che terranno anche dei seminari formativi per operatori. Poi festeggeremo i dieci anni di Buck con un regalo speciale: venerdì 23 ottobre, in diretta on-line, lanceremo il video celebrativo realizzato per il festival da tre grandi autori, il pluripremiato illustratore Alessandro Sanna (che ha anche donato l’illustrazione per la comunicazione del festival), il re delle filastrocche ed acclamato cantastorie Bruno Tognolini e Antonello Murgia (voce, compositore delle musiche e direttore del coro delle voci bianche)”.Al lancio del video dedicato ai dieci anni di Buck, in programma venerdì 23 ottobre alle ore 11:30, prenderanno parte, collegati da remoto, il presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Aldo Ligustro, gli assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia, Anna Paola Giuliani e Claudia Lioia, la direttrice del Polo Biblio Museale di Foggia, Gabriella Berardi, la direttrice artistica del Festival, Milena Tancredi, e gli autori del video Alessandro Sanna, Bruno Tognolini e Antonello Murgia. Interverranno anche gli autori ospiti di Buck al termine dei laboratori. Previsti inoltre gli interventi di Luca Vergerio, direttore dell’Ufficio Cultura del Comune di Omegna e Alberto Poletti, direttore del Parco della Fantasia di Omegna, per un saluto dalla città di Gianni Rodari. L’appuntamento si concluderà con la cerimonia di gemellaggio con i festival di letteratura per ragazzi “Tuttestorie” di Cagliari e “Avventure di Carta” di Galliate (To). Gli ospiti dedicheranno un pensiero a Gianni Rodari.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno sulla piattaforma zoom. Per partecipare e interagire con gli autori è necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo ragazzi@lamagnacapitana.it. La segreteria del festival invierà immediatamente conferma dell’avvenuta prenotazione con scheda incontro, in seguito saranno inviati i link per il collegamento con l’appuntamento selezionato (per informazioni: 0881-706449).

Pubblico e utenza libera potranno seguire in diretta gli appuntamenti formativi e la presentazione ufficiale del video anche collegandosi con la pagina facebook del Buck Festival o sul canale youtube della Fondazione dei Monti Uniti.

Condividi sui Social!