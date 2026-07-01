Diana oggi avrebbe compiuto 65 anni, l’eredità morale raccolta dai figli

(Adnkronos) – La Principessa Diana avrebbe compiuto oggi 65 anni. Sono trascorsi quasi trent'anni dalla sua scomparsa, ma il ricordo della 'Principessa del Popolo' è ancora vivo tra i cittadini britannici, a partire dai figli, naturalmente. La prima moglie di Re Carlo ha lasciato a William e Harry soprattutto l'ispirazione fondamentale per il loro impegno in ambito sociale. Dalla lotta contro le mine antiuomo alle azioni benefiche per i senzatetto, sia il Principe di Galles che il Duca di Sussex hanno ripercorso le orme tracciate dalla madre nell'attivismo. Fra i suoi impegni sociali – ricorda Point de Vue – William ha preparato pasti per i senzatetto e ha presentato il progetto Homewards, volto a fornire soluzioni per le persone che vivono per strada. Da Aberdeen, in Scozia, a Newport, in Galles, quella per gli homeless è una battaglia che l'erede al trono prosegue nel nome di Diana. La principessa Diana sostenne ben 100 organizzazioni benefiche e anche il principe Harry ha seguito le sue orme, in particolare nel luglio 2025 durante un viaggio ufficiale in Angola. Molti anni dopo la visita della madre, anche il Duca di Sussex ha attraversato un campo minato, indossando una visiera e un giubbotto antiproiettile. Nel corso degli anni, i due figli hanno abbracciato molte delle cause sostenute dalla madre. Dalla lotta contro l'Aids a quella contro la povertà e il cancro, entrambi si sono impegnati a perpetuare lo spirito di generosità materno. Harry e William partecipano regolarmente agli eventi organizzati dal Diana Award, un'organizzazione benefica per i giovani fondata in sua memoria. Il Principe di Galles ha anche invitato il figlio dodicenne George ad aiutare a preparare i pasti per i senzatetto con il progetto The Passage nel dicembre 2025, la stessa organizzazione a cui Diana lo aveva portato nel 1993, quando aveva solo undici anni.

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Pubblicato il 1 Luglio 2026