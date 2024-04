Diana Bracco scala classifica Top Reputation marzo 2024

(Adnkronos) – Nella speciale classifica Top Manager Reputation di marzo 2024, Diana Bracco ha scalato 12 posizioni rispetto al mese precedente, salendo al 33esimo posto. Sul podio – secondo l’Osservatorio permanente sulla reputazione online dei vertici delle aziende attive in Italia – figurano i vertici di tre grandi aziende quotate: Claudio Descalzi Amministratore delegato di Eni (1 posto), Andrea Orcel di Unicredit (2°) e Carlo Messina di Intesa Sanpaolo (in terza posizione). La Presidente e Ceo del Gruppo Bracco è anche prima nella classifica dei Top Manager del settore Pharma e Lifesciences, seguita da Marcello Cattani, presidente di Farmindustria e presidente di Sanofi Italia e Malta. Bracco è un Gruppo che opera nel settore delle scienze della vita ed è leader mondiale nella diagnostica per immagini. Fondato nel 1927, oggi ha un fatturato consolidato di 1,8 miliardi di euro di cui l’88% sui mercati esteri e occupa 3.700 dipendenti. Il Gruppo vanta un patrimonio di oltre 2.000 brevetti e investe ogni anno in R&S oltre il 10% del fatturato di riferimento nell’imaging diagnostico e nei dispositivi medicali avanzati. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2024