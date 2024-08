Diamante da 2.492 carati, è il secondo più grande mai trovato

(Adnkronos) – E' stato trovato in Botswana un diamante da 2.492 carati, il più grande rinvenuto dal 1905. Dissotterrato nella miniera di Karowe nel Botswana centrale, è stato mostrato pubblicamente dal presidente Mokgweetsi Masisi durante una cerimonia ufficiale. Secondo il governo del Botswana è il secondo più grande diamante mai scoperto in una miniera. Ancora senza nome, il diamante pesa circa mezzo chilo. E' ancora troppo presto, hanno detto i funzionari, per stimare il valore della pietra individuata utilizzando la tecnologia a raggi X o decidere come sarebbe stata venduta. Un altro diamante più piccolo proveniente dalla stessa miniera in Botswana è stato venduto per 63 milioni di dollari nel 2016, un record. "Questa è la storia in divenire", ha detto Naseem Lahri, amministratore delegato del Botswana per Lucara Diamond Corp., la società mineraria canadese che ha trovato il diamante. "Sono molto orgoglioso. E' un prodotto del Botswana", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Agosto 2024