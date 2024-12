Diaita-Mangia bene, vivi felice per favorire l’educazione alimentare

La città di Foggia si fa promotrice di un progetto che mette al centro la dieta mediterranea, non solo come modello alimentare riconosciuto a livello mondiale, ma anche come patrimonio culturale e stile di vita sostenibile. Ieri a Palazzo di Città, è stato presentato il progetto Diaita – Mangia bene, vivi felice, una iniziativa coinvolgerà studenti, famiglie, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di una sana alimentazione, valorizzare i prodotti del territorio e promuovere l’integrazione sociale. La conferenza fa seguito al tavolo tecnico per l’avvio delle attività.

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, prevede una serie di laboratori di educazione alimentare e ambientale che si svolgeranno in 11 scuole, tra quelle di Foggia e dei Comuni partner (Accadia, Cerignola e San Severo). Gli incontri, curati dal Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia e da esperti della Aps Slow Food Foggia e Monti Dauni, spiegheranno i benefici della dieta mediterranea e l’importanza della stagionalità, della biodiversità e dell’etica della produzione alimentare. Saranno inoltre coinvolti rappresentanti delle Masserie Didattiche Fujanera ed Emmaus per illustrare tecniche di lavorazione e preparazione di piatti tipici pugliesi e mediterranei. Puglia Idea, infine, si è occupata della fase organizzativa del progetto.

Per gli alunni di Foggia, il progetto include anche i Living Labs, esperienze immersive presso il Dipartimento DAFNE, dove i ragazzi esploreranno il legame tra alimentazione, scienza e territorio.

Il programma prevede inoltre due workshop presso le Masserie Didattiche coinvolte, che uniranno momenti formativi a laboratori pratici. Esperti universitari e rappresentanti Slow Food parleranno dei principi della dieta mediterranea, mentre chef locali e le “Mamme dei Vicoli” – un gruppo di donne, tra cui molte straniere, coinvolte per favorire l’integrazione – guideranno showcooking con piatti tradizionali e contaminazioni culinarie.

“Questo progetto – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo – rappresenta una straordinaria occasione per promuovere un modello di vita che unisce salute, cultura e sostenibilità. La dieta mediterranea è un simbolo del nostro territorio e un’eredità che vogliamo valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni.”

“Con questo progetto – aggiunge l’assessore alle politiche agricole Lorenzo Frattarolo – celebriamo le eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare, sensibilizziamo alla produzione etica e valorizziamo la biodiversità. È un invito a riscoprire il valore della terra e a scegliere stili di vita più sostenibili”.

Il progetto si concluderà con un grande evento pubblico presso la nuova struttura “Slow Park”. Sarà l’occasione per condividere i risultati delle attività svolte, con presentazioni a cura degli studenti e delle istituzioni coinvolte. La giornata offrirà anche momenti di convivialità, showcooking e degustazioni, con protagonisti chef professionisti e le Mamme dei Vicoli.

“Siamo grati ai Comuni di Accadia, Cerignola e San Severo, nonché ai partner operativi – il Dipartimento DAFNE, le Masserie Didattiche, Slow Food Foggia e Monti Dauni, gli chef e le Mamme dei Vicoli – conclude il dirigente Paolo Affatato, responsabile del progetto – per il contributo fattivo all’iniziativa. Grazie a loro, questo progetto sarà un laboratorio di idee e buone pratiche, che unirà tradizione, innovazione e integrazione sociale.”



Pubblicato il 4 Dicembre 2024