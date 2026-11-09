Diaco si era proposto ‘ballerino per una notte’ per fare pace con ‘Ballando’ ma ha ricevuto un secco ‘no’

(Adnkronos) –

Emerge un nuovo retroscena sulla vicenda Diaco-Ravagnani che ha creato tensioni a distanza tra il conduttore di ‘BellaMa” e il team di ‘Ballando con le stelle’. Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, prima dell’intervento di Milly Carlucci in apertura della puntata di sabato scorso su Rai1 e dopo diversi scambi a distanza tra i due conduttori nei giorni precedenti, Diaco avrebbe provato a chiudere la polemica con un gesto distensivo e inatteso.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela sul sito diretto da Roberto D’Agostino, Diaco avrebbe proposto di partecipare al programma come “ballerino per una notte”, dicendosi anche disposto a esibirsi in coppia con l’ex sacerdote Alberto Ravagnani. Una proposta che, sempre secondo Dagospia, avrebbe però ricevuto un rifiuto netto da parte della produzione del programma.

Non solo. Dopo le parole pronunciate nel programma da Ravagnani, che si era detto “turbato per alcune cose successe in camerino” prima dell’intervista a ‘Bellamà’, Diaco avrebbe chiesto di poter intervenire telefonicamente durante la puntata per fornire la propria versione dei fatti. Anche in questo caso, riferisce Dagospia, la richiesta non sarebbe stata accolta.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026