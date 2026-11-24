(Adnkronos) – Non esiste un unico modello di monitoraggio glicemico adatto a tutte le persone con diabete. Caratteristiche cliniche, terapia, frequenza del monitoraggio, capacità di utilizzo degli strumenti e qualità del dato sono elementi che devono concorrere alla scelta della soluzione più appropriata. È quanto emerge dal documento ‘Verso una riflessione condivisa sul monitoraggio glicemicoì, pubblicato sul ‘Journal of Amd’ (Jamd) e sviluppato attraverso il confronto tra esperti della diabetologia, professionisti sanitari e rappresentanti delle persone con diabete, con il supporto non condizionante di Ascensia Diabetes Care.

In questo scenario – informa una nota – il Blood Glucose Monitoring (Bgm) , che mantiene un ruolo specifico e complementare, assume particolare rilevanza quando è necessario disporre di un dato immediato e accurato in specifici momenti della giornata o del percorso terapeutico, perché consente di ottenere una misurazione puntuale della glicemia. In particolare, il documento individua il Bgm come opzione appropriata nelle persone con diabete tipo 2 non a rischio di ipoglicemia, per verificare valori dubbi o incongruenti rilevati dal monitoraggio continuo, per le persone che incontrano difficoltà o disagio nella gestione di un flusso continuo di dati e, in alcuni casi, in setting assistenziali come il ricovero ospedaliero o le residenze sanitarie assistenziali. Al centro resta quindi il principio di appropriatezza: la scelta dello strumento deve tenere conto della qualità e affidabilità del dato, degli obiettivi clinici, della terapia, delle caratteristiche individuali, delle capacità di utilizzo e delle preferenze della persona con diabete.

“L’innovazione tecnologica ha profondamente modificato la gestione del diabete e mette oggi a disposizione strumenti sempre più evoluti”, sottolinea Raffaella Buzzetti, presidente della Fondazione Diabete ricerca della Società italiana di diabetologia (Sid). “Il punto, tuttavia, non è stabilire quale tecnologia sia migliore in termini assoluti, ma individuare quella più appropriata per la singola persona e per la specifica fase del percorso di cura. Personalizzare il monitoraggio significa integrare caratteristiche cliniche, terapia, capacità e preferenze del paziente, affinché la tecnologia rappresenti realmente un supporto alla gestione della malattia”.

“Negli ultimi anni, gli avanzamenti tecnologici hanno consentito di trasformare il monitoraggio glicemico, offrendo nuove opportunità per migliorare la gestione del diabete – evidenzia Riccardo Candido, presidente della Fondazione Amd, Associazione medici diabetologi Ets – La sfida oggi non è scegliere tra monitoraggio continuo e capillare, ma utilizzare in modo appropriato e integrato le diverse tecnologie, sulla base delle caratteristiche cliniche, delle esigenze e delle preferenze della persona con diabete. L’accuratezza e l’affidabilità del dato glicemico rappresentano requisiti imprescindibili per garantire la sicurezza delle persone e guidare le decisioni terapeutiche. Promuovere un accesso equo all’innovazione, coniugando personalizzazione delle cure e sostenibilità del sistema sanitario, deve essere un obiettivo prioritario”.

Accanto alla dimensione clinica, il documento richiama l’importanza dell’educazione terapeutica, perché qualunque sia lo strumento scelto, la persona deve essere messa nelle condizioni di utilizzarlo correttamente. “Per un’adeguata gestione del diabete, l’educazione della persona rimane un elemento imprescindibile – afferma Emilia Chiara Masuccio, presidente Osdi, Operatori sanitari di diabetologia italiani – Non è sufficiente disporre di un dato, bisogna sapere come ottenerlo correttamente, comprenderlo e utilizzarlo nella gestione quotidiana della malattia. Infermieri e professionisti sanitari hanno un ruolo determinante nell’accompagnare la persona con diabete in questo percorso e nel favorire un utilizzo efficace e consapevole degli strumenti disponibili”.

Il documento pone infine l’accento sulla necessità di garantire un accesso agli strumenti di monitoraggio che sia coerente con i bisogni reali della persona e il più possibile omogeneo sul territorio. “Dal punto di vista delle persone con diabete è fondamentale poter contare su soluzioni realmente rispondenti alle proprie esigenze, senza creare contrapposizioni ideologiche tra tecnologie diverse – conclude Stefano Nervo, Past President di Diabete Italia – Le persone sono differenti, così come lo sono i loro bisogni e il loro rapporto con la tecnologia. Per questo servono informazione, possibilità di scelta e un accesso equo agli strumenti più appropriati, all’interno di un percorso condiviso con il team di cura”.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026