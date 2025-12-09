Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma – Guarda il Vodcast

Salute

(Adnkronos) – Pregiudizi sbagliati, disagio e mancanza del giusto sostegno. Per le persone con diabete esiste uno stigma, anche nell’ambiente di lavoro, che clinici e associazioni pazienti stanno aiutando a superare. Un tema al centro anche del World Diabetes Day 2025.  Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di Diabetologia – Sid; Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, rete associativa Odv; e Stefano Garau, vice presidente nazionale Fand – Associazione italiana diabetici.  ‘Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma’, è il vodcast realizzato da Adnkronos, con il contributo non condizionato di Abbott. Disponibile su YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com. 
Pubblicato il 9 Dicembre 2025

