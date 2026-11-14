Diabete, Mulè: “Presa in carico sia più tempestiva possibile”

“Le criticità io le chiamo opportunità e riguardano innanzitutto una presa in carico il più tempestiva possibile, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle famiglie che devono affrontare questo percorso, soprattutto per quanto riguarda la celiachia e il diabete di tipo 1. E poi, in modo particolare, l’uniformità di trattamento nella distribuzione dei dispositivi medici, che deve essere il più omogenea possibile e non frammentata da una Regione all’altra”. Sono le parole di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, oggi a Roma, in occasione della Giornata mondiale del diabete, ad un importante momento di confronto istituzionale e scientifico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e all’innovazione nel campo del diabete. Al centro dell’iniziativa i tre anni della legge 130 del 2023 che ha introdotto il primo programma nazionale di screening pediatrico gratuito al mondo per l’individuazione precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia.



Pubblicato il 14 Novembre 2026