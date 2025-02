Diabete, Bindi (Abbott): “Campagna Oltre il pregiudizio per superare lo stigma”

(Adnkronos) – "In Italia ci sono oltre 4 milioni di persone con diabete che affrontano sfide quotidiane molto importanti. Attraverso una ricerca internazionale, condotta in 8 Paesi tra cui l'Italia, abbiamo potuto osservare che esistono moltissimi luoghi comuni e pregiudizi che complicano ulteriormente la vita dei pazienti con diabete e la gestione della patologia. La nostra campagna 'Oltre il pregiudizio' ha come obiettivo combattere e superare lo stigma sul diabete". Così all'Adnkronos Salute Massimiliano Bindi, amministratore delegato di Abbott Italia, intervenendo alla presentazione – oggi a Roma – della nuova survey internazionale dedicata al diabete. Contestualmente, Abbott ha inaugurato un'installazione immersiva in piazza San Silvestro a Roma, dove resterà visibile da oggi e fino a domenica 23 febbraio, che permette ai visitatori di guardare le cose dal punto di vista di chi convive con il diabete, e lancia la campagna 'Above the Bias' (Oltre il pregiudizio) per evidenziare le sfide che le persone con diabete devono affrontare e favorire una maggiore empatia. "L'obiettivo di questa nostra campagna, che lanciamo oggi in Italia – spiega Bindi – è creare una maggiore consapevolezza ed empatia nei confronti delle persone con patologia diabetica, affinché si superino le barriere del pregiudizio che sono particolarmente complesse". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025