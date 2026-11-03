Di Vittorio, da Cerignola la Cgil rilancia il Sud come questione nazionale

“Ricordare Giuseppe Di Vittorio significa non soltanto rendere omaggio a una delle figure più importanti della storia del movimento sindacale italiano, nel 2026 in cui si celebrano i 120 anni dalla nascita della Cgil, ma soprattutto riaffermare l’attualità del suo pensiero e della sua azione, fondati sulla centralità del lavoro, sulla giustizia sociale, sull’emancipazione delle classi popolari e sulla necessità di superare le profonde disuguaglianze economiche e territoriali del Paese”.

È il filo conduttore – spiegato dalla segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci – delle iniziative promosse dalla CGIL per il 69° anniversario della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, in programma oggi azione delle nuove generazioni e riflessione politica, ponendo al centro il Mezzogiorno e la necessità di riconoscere nella coesione territoriale e sociale una condizione indispensabile per il progresso dell’intero Paese.

“Sud questione nazionale. Coesione territoriale e sociale per il progresso del Paese” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà nel pomeriggio al Teatro Mercadante di Cerignola. Una scelta che richiama direttamente l’eredità politica e sindacale di Di Vittorio, per il quale il riscatto del Mezzogiorno, i diritti del lavoro e la democrazia rappresentavano elementi inseparabili di un unico progetto di trasformazione sociale.

“Siamo di fronte al persistere e persino all’aggravarsi dei divari territoriali, rispetto a disuguaglianze nell’accesso ai servizi pubblici, difficoltà occupazionali, precarietà del lavoro e spopolamento di vaste aree del Sud: la questione meridionale continua a rappresentare una delle principali sfide per il futuro dell’Italia – afferma Bucci – non può esserci sviluppo equilibrato del Paese senza investimenti nel Mezzogiorno, senza politiche industriali e occupazionali capaci di creare lavoro stabile e di qualità, senza il rafforzamento della sanità pubblica, dell’istruzione, delle infrastrutture materiali e sociali.

E non può esserci autentica coesione nazionale se una parte significativa della popolazione continua a vivere condizioni di svantaggio nell’esercizio dei diritti fondamentali. In questa prospettiva, riportare il Sud al centro dell’agenda nazionale significa affrontare una questione che riguarda l’intero Paese, la sua crescita economica, la qualità della democrazia e la possibilità di costruire un modello di sviluppo più giusto, inclusivo e sostenibile. Il Sud non è un limite da un’opportunità per l’Italia di tornare a crescere, solo a patto si colmino quei divari”.

Il 69° anniversario della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio diventa così l’occasione per rinnovare un impegno che attraversa la storia della CGIL: tenere insieme la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la lotta alle disuguaglianze e la costruzione di un Paese più unito e solidale. “Come ogni anno – conclude la segretaria generale della Cgil Puglia – vogliamo fare della memoria di Giuseppe Di Vittorio non semplice atto celebrativo ma occasione di confronto e di impegno per costruire un futuro nel quale il lavoro, la dignità delle persone e la giustizia sociale tornino a essere il fondamento del progresso nazionale”.



Pubblicato il 3 Novembre 2026