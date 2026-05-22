Di Toro verso la conferma: “I tifosi la vera forza del club”

Si aprirà lunedì la nuova era dell’Audace Cerignola. Dopo il closing perfezionato nei giorni scorsi, la nuova cordata composta da cinque imprenditori cerignolani si presenterà ufficialmente alla città nell’aula consiliare del Comune. Intanto, tra le prime indicazioni sul futuro tecnico del club, prende sempre più quota la conferma di Elio Di Toro nel ruolo di direttore sportivo. Al dirigente sarebbe stata presentata un’offerta progettuale condivisa, con sviluppi attesi già nei prossimi giorni. La conferenza stampa di saluto di Nicola Grieco, andata in scena mercoledì pomeriggio al Grieco Business & SPA Hotel, ha chiuso simbolicamente un ciclo lungo dodici anni. “Non sarò presidente di un’altra squadra, il mio cuore resta qui”, ha dichiarato il presidente uscente, confermando anche la permanenza di Proshop come main sponsor del club. Nel suo lungo intervento, Grieco ha ripercorso le tappe principali della scalata gialloblù dalla Prima Categoria alla Serie C, soffermandosi sui momenti più emozionanti e sulle delusioni sportive, come le eliminazioni playoff contro Foggia e Pescara. Un pensiero speciale è stato dedicato proprio a Di Toro, definito “un pioniere di questi successi”, e a Ivan Tisci, “l’esonero più doloroso”. Non è mancato un messaggio rivolto ai tifosi, più volte ringraziati dal presidente uscente: “La vera forza del Cerignola sono loro”. Grieco ha poi invitato l’ambiente a sostenere il nuovo corso societario: “Questi imprenditori hanno avuto coraggio. Bisogna aiutarli”. Adesso l’attenzione si sposta sul futuro. La nuova proprietà è pronta a svelare programmi, organigramma e obiettivi della prossima stagione, con la possibile continuità rappresentata proprio da Elio Di Toro.



Pubblicato il 22 Maggio 2026