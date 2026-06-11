Di Risio rilancia OSCA, con la MT6 rivive il marchio dei Fratelli Maserati

(Adnkronos) – A poche settimane dal rilancio del marchio Italia, Historic Italian Brands, il progetto sviluppato da Massimo Di Risio, fondatore del gruppo DR Automobiles, ha compiuto un nuovo passo in avanti con la presentazione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola di un nuovo modello che segna il ritorno di O.S.C.A., il leggendario marchio dei Fratelli Maserati, 'ereditato' da Alfieri Maserati e da questi affidato all'imprenditore molisano. La rinascita di 'Officine Specializzate Costruzione Automobili' è affidata a un Crossover coupé compatto e sportivo, l'MT6, sviluppato su una piattaforma del costruttore asiatico Changan ma 'perfezionato' da un team tutto italiano, che ha potuto godere di partnership dedicate con le principali eccellenze del nostro settore automotive.Si va dai cerchi in lega 21 pollici Mak agli pneumatici P Zero Pirelli, dai sedili racing Recaro agli inserti in Alcantara, passando per le cinte Sabelt o gli inserti in carbonio 100% italiano. Lunga 4,51 metri la MT6 vuole coniugare i trend del mercato di oggi con l'heritage del marchio, presentandosi con linee fortemente dinamiche, stilemi 'storici', finiture di pregio e prestazioni di assoluto rilievo. Il nome peraltro richiama la nascita del marchio bolognese di Bindo, Ettore ed Ernesto Maserati, che debuttò da vincitore nel Gran Premio di Napoli del 1948 con la MT4, una vettura da competizione, spinta da un bialbero a 4 cilindri di soli 1.100 c.c. A spingere la nuova Osca un motore 1.5 TGDI rivisto nell’elettronica per ottimizzare e massimizzare l’erogazione della potenza in tutte le condizioni, grazie al supporto di un’altra eccellenza nell’automotive, la AVL che in collaborazione con RE:LAB ha curato la messa a punto dell’elettronica e dell’Infotainment. Le consegne della MT6 – che ha un listino che parte da 49 mila euro tutto incluso – partiranno a settembre. Ma il primo modello della nuova Osca sarà affiancato a breve dalla MT8, un Crossover coupé lungo 4,87 metri equipaggiato con un 2.0 TGDI, disponibile sia con trazione anteriore sia con l’innovativa trazione integrale predittiva. Previsto inoltre lo sviluppo di una supersportiva “Made in Europe”, che debutterà nel corso del 2027, a 80 anni dalla fondazione del marchio, e basata sulla piattaforma di una delle sportive europee più apprezzate a livello mondiale. Le anticipazioni sono di un modello a coda tronca, con tetto a doppia gobba e un’impostazione da GT due posti, per un costo inferiore ai 200 mila euro. Aspettando la supersportiva del prossimo anno le MT6 protagoniste del lancio stanno affiancando la vettura storica MT4 Siluro lungo tutto il percorso della Mille Miglia 2026 mentre 2 prototipi della prossima MT8, camuffati con una speciale livrea carbon look opaco per nasconderne le linee, affiancano la carovana O.S.C.A. lungo il tragitto.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026