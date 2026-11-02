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Di Paola (Coni): “Nostri maestri dello sport guidano anche nella vita”

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(Adnkronos) – “I nostri sono dei maestri non solo di sport ma anche di vita. Sono dei punti di riferimento per tantissimi ragazzi che nello sport cercano un momento di crescita sia personale che valoriale”. Lo spiega Marco Di Paola, vicepresidente del Coni, intervenendo agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’on. Enzo Amich. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario ‘Oltre la medaglia’ dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile.  

“Per questo tutti i nostri istruttori e allenatori diventano dei maestri di vita – aggiunge – Per noi è fondamentale dare loro gli strumenti per insegnare e formare in maniera corretta i nostri ragazzi e le nuove generazioni”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Novembre 2026

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