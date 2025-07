Di Nunno: “Uno spazio di ascolto, sostegno e protezione”

Uno spazio di ascolto, sostegno e protezione dedicato alle donne. È questo l’obiettivo dello sportello antiviolenza Telefono Donna, inaugurato a Deliceto, in provincia di Foggia, la settimana scorsa. Lo sportello, nato dalla collaborazione tra l’associazione Impegno Donna e il Comune di Deliceto, e fortemente voluto dall’assessora con delega alle Politiche Sociali Gina Di Nunno, offrirà supporto a tutte le donne che vivono situazioni di violenza o disagio, attraverso un servizio gratuito e riservato. Opererà nei locali della Sala Europa, situata nell’omonima piazza, e sarà aperto ogni mercoledì dalle 09:30 alle 12:30. All’inaugurazione, tenutasi la settimana scorsa all’interno della biblioteca comunale Marina Mazzei, sita in Corso Margherita, oltre all’assessora Di Nunno, sono intervenuti vari rappresentanti istituzionali e di realtà impegnate nella tutela dei diritti delle donne, tra cui il Sindaco di Deliceto Pasquale Bizzarro, il maresciallo dei carabinieri Alessio Marigliano, la presidente dell’associazione Impegno Donna Franca Dente, la vicepresidente Paola Addeo, la coordinatrice Francesca Vecera e l’operatrice dello sportello di Foggia e Deliceto Gabriella Giancola. “Si tratta di un presidio importante per il territorio, pensato per garantire un punto di riferimento stabile e facilmente accessibile, soprattutto in un contesto di area interna”, ha sottolineato l’assessora Di Nunno. “Il servizio sarà gestito da operatrici qualificate e sarà collegato alla rete di contrasto alla violenza di genere attiva nella provincia di Foggia”, ha spiegato. “L’esigenza di avere un presidio di questo tipo a Deliceto era molto forte e sentita. È stato bello e importante organizzare un momento divulgativo e di sensibilizzazione in uno spazio comunale come quello della biblioteca Marina Mazzei. Era da un po’ che attendevamo di mettere a punto un’iniziativa del genere, e finalmente possiamo dirlo: Deliceto, d’ora in avanti, avrà la possibilità di dare voce, ascolto e soprattutto attenzione alle donne in difficoltà, che patiscono violenze”, ha concluso l’assessora Di Nunno. “La problematica della violenza di genere, purtroppo, è estesa in tutta Italia”, ha commentato la presidente di Impegno Donna Franca Dente. “In provincia di Foggia, però, c’è un grande mondo sommerso. Bisogna scardinare tutta una serie di timori e remore perché questo mondo venga fuori, per cui avere degli sportelli distribuiti nel territorio provinciale – soprattutto nei piccoli paesi, che sono un po’ più resistenti a tirare fuori queste problematiche – è davvero molto importante”, ha aggiunto. “È necessario, dunque, avere dei presidi stabili sul territorio, che possano andare a creare un contesto di fiducia e a costituire un canale di comunicazione in cui ogni donna possa aprirsi e farsi accompagnare verso la fuoriuscita dal problema”, ha chiosato.



Pubblicato il 8 Luglio 2025