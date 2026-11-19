(Adnkronos) – “Il consumo illecito di sigarette nel nostro Paese si sta riducendo ed è una buona notizia, arrivando al 2%. Dieci anni fa era intorno al 5,8-6%. Questo anche in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo in altri Paesi europei, come la Francia, dove il consumo illecito si attesta intorno al 40%”. Lo ha detto Andrea Di Nicola, presidente Intellegit, durante la presentazione della sesta edizione del rapporto “Il mercato illecito delle sigarette e dei prodotti di nuova generazione. Le tendenze del periodo post-pandemico (2021–2025)”. Il documento è stato realizzato da Intellegit con il supporto di Bat Italia e illustrato oggi presso il Senato della Repubblica a Roma.

“Cambia anche la composizione di questo consumo illecito: c’è più contrabbando, più contraffazione e meno illicit whites – prosegue Di Nicola -. Siamo andati a vedere anche la relazione tra consumo illecito e tassazione perché ci stiamo accorgendo che all’aumentare della tassazione aumenta il consumo illecito negli Stati europei. In particolare, rispetto a un aumento della tassazione di due centesimi, negli Stati europei aumenta il consumo illecito dello 0,08 punti percentuali. Sembrano numeri piccoli, ma sono grandi soprattutto rispetto ai volumi del consumo illecito”.

“Abbiamo analizzato anche quello che sta succedendo per quanto riguarda le nuove tecnologie e i prodotti di ultima generazione. È un mercato completamente nuovo, in espansione, poco controllato, che sta aumentando e dove ci sono grandi rischi per la salute. È quindi un mercato sul quale si dovrà concentrare sempre di più l’attenzione”, conclude.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026