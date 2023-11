Di Mauro: “Giunta a rilento, doveva essere un’altra storia”

“È vero che un certo ritardo per la formazione della giunta è fisiologico, ma dopo una vittoria al primo turno ci saremmo aspettati le idee più chiare. Altro che tutta un’altra storia, almeno la tempistica è molto simile al passato. Ci auguriamo che la sindaca sia svincolata da logiche si spartizione politica e scelga i migliori”. Così Raffaele Di Mauro sulle manovre in corso per la formazione dell’esecutivo a Palazzo di città: “Dopo due anni di commissariamento e dopo tutto ciò che Foggia richiede? Mi riferisco alla sicurezza, all’illuminazione, alla viabilità. La nostra non sarà un’opposizione che abbaia alla luna, ma nemmeno quella che di Nunzio Angiola e di De Sabato che auspicano la presidenza del consiglio. Ci teniamo equidistanti, non richiediamo cariche istituzionali né gestionali. Se si porteranno in consiglio atti per la città saremo collaborativi, altrimenti durissimi con questa maggioranza”.

E aggiunge: “Non c’è bisogno di attendere la proclamazione dei consiglieri per fare la giunta, noi ci avremmo messo un giorno e con il coinvolgimento dei candidati sindaci. Avrei visto bene al bilancio- se fossi diventato sindaco- Angiola e De Sabato ai servizi sociali”. (p.l.)



Pubblicato il 17 Novembre 2023