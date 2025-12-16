Di Maio (Sigo): “Dai ginecologi del territorio prevenzione, cura e formazione ai giovani”

(Adnkronos) – "Sono molto onorata di essere la presidente del congresso numero 100 della Società italiana di ginecologia e ostetricia e lo sono ancora di più perché si svolge in Puglia, una regione che ha l'opportunità di celebrare un traguardo così significativo. Cento anni di storia che raccontano l'evoluzione della ginecologia e dell'ostetricia tra nuove strade percorse, importanti innovazioni scientifiche e un progressivo rafforzamento del ruolo del territorio. Il congresso rappresenta un momento di sintesi e collaborazione tra i tre grandi ambiti della ginecologia italiana: quello territoriale, quello ospedaliero e quello universitario. Io rappresento la ginecologia territoriale, mentre gli altri presidenti rappresentano l'ambito ospedaliero e quello accademico. Questa integrazione è un valore fondamentale". Così Bianca Maria Di Maio, segretaria regionale dei ginecologi territoriali e presidente del 100esimo Congresso della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), che fino al 17 dicembre riunisce a Bari Aogoi, Agiu e Agite. "Nel XXI secolo – sottolinea – la ginecologia territoriale assume un ruolo centrale come punto di collegamento tra il sistema sanitario e la società civile. E' il vero 'trait d'union' con i cittadini e deve costruire ponti di dialogo e fiducia con le persone, camminando insieme agli utenti. Essere presenti sul territorio significa essere un'istituzione di prossimità, capace di intercettare i bisogni reali della popolazione. Per questo una parte importante dell'impegno dei ginecologi territoriali è rivolta alla prevenzione, alla cura e soprattutto alla formazione dei più giovani. Parliamo agli adolescenti perché sono le future donne di domani. Il tema del 'tempo delle donne' è oggi più che mai attuale e riguarda il benessere lungo tutto l'arco della vita". "L'obiettivo – evidenzia Di Maio – è raggiungere i ragazzi nei loro luoghi di aggregazione, in particolare nelle scuole, per promuovere consapevolezza, salute e prevenzione. In questa direzione, il congresso si distingue per un approccio innovativo: oggi si è svolto un talk show che ha coinvolto oltre 200 studenti, insieme ad associazioni di volontariato e istituzioni. E' stato un momento di confronto molto significativo che segna l'inizio di un percorso condiviso. Vogliamo parlare di futuro, costruire progetti innovativi e intraprendere un cammino lungo e partecipato insieme alla società".

Pubblicato il 16 Dicembre 2025