Un maniero medievale trasformato in hub culturale e formativo grazie al bando Borghi, con master universitari, borse di studio e un polo audiovisivo. Lo ha spiegato Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano, intervenendo a Verona in occasione della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci. L’edizione 2026 coincide con l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, per questo motivo è stato scelto come titolo della tre giorni ‘Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica’.



Pubblicato il 29 Novembre 2026