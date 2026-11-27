“L’innovazione e l’intelligenza artificiale hanno un ruolo molto importante, specie per l’inclusione: noi ci occupiamo di telefonia per persone sorde, educazione e formazione. Oggi il problema non è tanto la disabilità, ma la relazione col mondo esterno e l’accesso all’istruzione di qualità. Per cui garantire un’istruzione accessibile è un compito importante che serve a limitare l’impatto di una disabilità. L’intelligenza artificiale, in questo, riesce a diversificare un po’ gli strumenti di apprendimento”. Lo spiega Lorenzo Di Ciaccio, Direttore Generale Pedius, al working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana” svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.



Pubblicato il 27 Novembre 2026