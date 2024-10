Di Carlo: “Pronti ad investire sui voli all’estero”

La funzione strategica dell’aeroporto Gino Lisa per lo sviluppo economico della Capitanata e il rilancio turistico del territorio è stato al centro di un incontro in Camera di Commercio tra il presidente Giuseppe Di Carlo, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e la Consigliera Vania Romano. Presente anche la Segretaria Generale dell’Ente camerale, Lorella Palladino.

Un vertice necessario per individuare le azioni da mettere in campo per il potenziamento ed il rilancio dello scalo. Un elemento di novità significativo la disponibilità dell’Ente camerale a finanziare un piano

finalizzato ad affacciarsi sul mercato dei voli internazionali, come dichiarato dal Presidente Di

Carlo. Dal canto suo il presidente Vasile ha ribadito come abbia sempre creduto nel rilancio dell’aeroporto di Foggia e che l’impegno di Aeroporti di Puglia è quello di consolidare questa volontà al fine di prospettare per lo scalo foggiano una leva decisiva per lo sviluppo del suo territorio. “Riteniamo fondamentale – ha dichiarato il Presidente Antonio Maria Vasile – il rapporto con gli En< espressione del territorio per condividere una visione strategica di lungo respiro che possa porre le basi per un ulteriore sviluppo del ‘Gino Lisa’ nell’ambito della nostra rete aeroportuale. É nostra intenzione dare ulteriore impulso a questa collaborazione anche attraverso la definizione di iniziative che possano favorire lo sviluppo del network dei collegamenti anche in chiave internazionale”. Dal vertice è emersa chiara la comune volontà di ascoltare tutte le azioni di sistema necessarie per accompagnare le inizia8ve più congeniali per favorire lo sviluppo dell’Aeroporto di Foggia.

“Anche attraverso queste iniziative la Camera di Commercio di Foggia – ha dichiarato il presidente Giuseppe Di Carlo – intende sostenere il ruolo strategico dello scalo aeroportuale, fonte di primario interesse per la naturale vocazione turistica del territorio. Non è un caso – ha aggiunto Di Carlo – che sia in fase di studio avanzato la realizzazione da parte della Camera di Commercio di Foggia un progetto di promozione turistica che prevede la valorizzazione del brand Gargano & Daunia, come individuato dalla Regione Puglia. Anche per questa ragione l’idea di integrare il nome dello scalo “Aeroporto del Gargano – Gino Lisa”, dandogli così una connotazione che la leghi immediatamente al territorio, andrebbe opportunamente valutata da tuti gli attori dello sviluppo della Daunia”.



Pubblicato il 1 Ottobre 2024