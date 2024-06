Di Carlo: “Difenderò le 84 mila imprese di Capitanata come fossero mie”

“La Camera di Commercio sarà il luogo naturale di confronto e interazione tra tutte le istituzioni sui temi economici e sulle strategie di sviluppo. Difenderò le 84 mila imprese di Capitanata come se fossero le mie. Il mio obiettivo sarà quello di sostenere le imprese e gli imprenditori confermando il ruolo della Camera quale centro propulsivo di sviluppo economico e sociale”.

Questo il primo commento del neoeletto Pino Di Carlo alla presidenza della Camera di Commercio di Foggia. Alla seduta di insediamento del consiglio camerale non hanno partecipato tre associazioni agricole, Confagricoltura, Cia, Copagri e anche Confcooperative, in polemica con la sua elezione.

Una spaccatura annunciata dalle stesse rappresentanze con un comunicato congiunto qualche giorno fa, e ribadita nella riunione di ieri. “Ci eravamo illusi che si potesse discutere una proposta di metodo, cercando di individuare un rappresentante del settore agricolo per il vertice, senza pretenderlo o farne questione personalistica”, ha detto Filippo Schiavone, delegato a parlare per tutte le rappresentanze in dissenso.

Ha rivendicato la “logica dei numeri e non delle partite”, e stigmatizzato accordi che sarebbero stati già scritti, prima di arrivare al 6 giugno, sia per la presidenza che per la vicepresidenza a Coldiretti. Quest’ultima, nel mirino delle altre sigle, non ha replicato alla polemica, ma i relativi consiglieri Roberto Gugliotti e Marino Pilati non hanno lasciato il tavolo dopo le dure parole di Schiavone.

I volti tesi e imbarazzati degli astanti hanno lasciato poi spazio a un intervento caloroso del neo presidente, che può contare anche su una corposa maggioranza.

Punto di equilibrio fra il mondo confindustriale (è stato presidente di Cassa edile, Ance e di Confindustria) e quello della Confcommercio (è componente della giunta), Pino Di Carlo è il 34° presidente della Camera di Commercio di Foggia. “Dovremo saper fare squadra nei tanti ambiti che ci legano – ha detto- indirizzando costantemente la nostra attenzione verso progetti di ampio respiro, con larghezza di vedute, spirito di inclusione e profondità di analisi. Il mondo delle imprese si aspetta questo da noi e questo il legislatore oggi ci chiede di fare.”

Ha ringraziato il suo predecessore, il presidente Gelsomino per l’impegno profuso. “Sono certo che, con il sostegno della tecnostruttura dell’ente, sapremo affrontare le sfide che ci aspettano con determinazione e amore verso una terra bellissima, le cui risorse, a partire dalle sue giovani generazioni, costituiscono la prima leva per coltivare, giorno dopo giorno, un nuovo progresso”.

Il consiglio camerale tornerà a riunirsi il prossimo 1° luglio per l’elezione della giunta, chiamata a esprimere il vicepresidente.

Paola Lucino



Pubblicato il 7 Giugno 2024