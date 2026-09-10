Di Battista, l’aggiornamento: “E’ in terapia intensiva prima del rientro in Italia”

(Adnkronos) – Alessandro Di Battista "si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia". Ad aggiornare sulle condizioni dell'ex deputato M5S è l'associazione 'Schierarsi', di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente. Di Battista, colpito da un malore a Cuba a fine agosto e operato all'Avana solo sabato scorso, quando invece sarebbe dovuto tornare a Roma, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, sarebbe pronto al rientro: l'assicurazione sanitaria, infatti, starebbe lavorando per riportare 'Dibba' nella Capitale già da venerdì. "Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni", aveva spiegato ieri l'associazione in un post.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2026