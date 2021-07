“Destagionalizzare il turismo. E puntare sui prodotti di eccellenza dell’agroalimentare”

Destagionalizzare il turismo. E i prodotti di eccellenza dell’agroalimentare delle PMI durante la pandemia sono stati fortemente penalizzati. Ecco i due punti centrali dell’intervista al nostro quotidiano di una imprenditrice di razza: Maria Teresa Sassano, Vice Presidente Nazionale in Confindustria Piccole Industrie per turismo e internazionalizzazione dei flussi agroalimentari e Vice Presidente Confindustria Foggia sempre per la internalizzazione. Ha due brand di tutto rispetto, Pasta del Maestro, un pastificio gourmet e un’impresa che lavora nel campo della sicurezza aziendale, Sicurtec Consulting.

Dottoressa Sassano, come se la passa il settore del turismo?

“La pandemia, come evidente, ha bloccato tutto salvi alcuni mesi estivi dello scorso anno. Ovvio che uno dei settori maggiormente colpiti, assieme alla ristorazione, sia stato quello degli hotel. Aggiungo un altro aspetto importante”.

Prego…

“Quello del personale. Già normalmente è difficile trovare personale e formarlo è non semplice, anzi. Quando poi ne devi fare a meno e successivamente prenderne altro tutto si fa difficile. Non ne parliamo di quello stagionale. In Puglia la situazione è maggiormente complicata in quanto a differenza che in altri parti con le città di arte, qui i flussi turistici sono legati alla bella stagione e al mare. Bisognerebbe destagionalizzare, spalmare i turisti su tutto l’anno”.

Lei conosce i problemi delle catene di hotel…

“Lo dico proprio per questo. Come affermavo prima, una delle lacune più evidenti si chiama: personale e formazione, poi abbiamo il tema del reddito di cittadinanza che voglio affrontare con la massima misura”.

Prego…

“Tanti operatori se ne lamentano. Mi rendo conto che ci sono famiglie indigenti che vivono di quello, è giusto tener conto di chi è nel bisogno. Insomma, va compresa la motivazione di questo istituto. Tuttavia, nella sua attuazione pratica ha avuto dei risultati non sempre lusinghieri, che in molte circostanze hanno creato difficoltà agli operatori del settore. In poche parole vi sono stagionali che rifiutano il lavoro proprio per il reddito di cittadinanza e così alcune strutture non sono state e non sono in grado di offrire servizi. In più il nostro turismo è passivo, invece bisogna puntare su quello di qualità, sapendo appunto internazionalizzare l’offerta, creare brand importanti”.

Settore agroalimentare. Che effetti ha avuto la pandemia?

“Chi lavorava con la grande distribuzione non ha subito problemi ed anzi ha visto un aumento del fatturato. Al contrario coloro che operano con horeca, ristoranti e fasce di nicchia, quelli di alta qualità delle PMI, hanno patito un colpo molto forte”.

