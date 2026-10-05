Design innovation award, premiati i progetti che innovano la nautica contemporanea

(Adnkronos) – Sotto il cielo della terrazza del Padiglione Blu al 66° Salone Nautico Internazionale hanno brillato le eccellenze dell’industria nautica da diporto. Con una cerimonia suggestiva, nei giorni scorsi, sono stati premiati design, ricerca, innovazione e sostenibilità, protagonisti della 7° edizione del Design Innovation Award. Il riconoscimento internazionale promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico, dal 2020 premia e valorizza le migliori espressioni della nautica contemporanea capaci di trasformare tecnologia e creatività in nuove forme di bellezza. Piero Formenti in qualità di Presidente di Confindustria Nautica ha dato il via alla cerimonia ringraziando innanzitutto gli ospiti e ponendo l’accento sul lavoro indipendente della giuria nella selezione dei vincitori: «Sono molto felice questa sera, anche perché abbiamo raggiunto le 100 iscrizioni. È un grande successo per il nostro Design Innovation Award, giunto alla sua settima edizione. Inoltre, quest’anno, abbiamo come Presidente dell’Award Paolo Brescia, che è un navigatore, ma non solo: è anche l’architetto che ha progettato Casa Vela, la casa dei navigatori, un edificio fantastico. Credo quindi che sia il miglior Presidente che potessimo avere quest’anno per questo evento, su questa fantastica terrazza». La giuria, composta da autorevoli esperti italiani e internazionali provenienti dal mondo del design, della nautica, della ricerca, dell’informazione e delle istituzioni, quest’anno è stata infatti presieduta da Paolo Brescia, architetto e cofondatore dello studio OBR (Open Building Research), tra i protagonisti dell’architettura contemporanea, anche autore di Casa Vela, nuova struttura che arricchisce il Waterfront di Levante. Durante la premiazione ha dichiarato: “Casa Vela è un'idea che proviene con Confindustria Nautica e I Saloni. Noi siamo stati soltanto un pennello di un'idea fantastica nata per collegare il mare alla città, quindi grazie mille. Devo anche ringraziare tutti i membri della giuria: in questi due giorni ho imparato molto. È stata un'esperienza fantastica per me. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro: c'erano più di 100 prodotti da valutare e non è stato facile. L'obiettivo di quest'Award è di premiare progetti si distinguono per ricerca, innovazione e sostenibilità, ma l'obiettivo è di fare attenzione per promuovere un nuovo design anche in termini di responsabilità”. I vincitori sono stati selezionati dalla giuria attraverso un processo di valutazione indipendente e multidisciplinare, elemento distintivo del premio fin dalla sua istituzione. Il prestigioso premio internazionale si articola in 11 categorie, tre premi speciali (all’Innovazione, alla Carriera e al Talento) e due menzioni d’onore ai prodotti meritevoli di particolare attenzione. I vincitori sono stati selezionati tra oltre 100 candidati da una giuria indipendente e internazionale per la capacità d’ideazione e realizzazione dei progettisti e dei produttori in chiave di design, ricerca, innovazione e sostenibilità. Luisa Bocchietto, architetto e Coordinatore del Comitato d’Indirizzo del Premio e una delle anime che ha dato vita e forma sin dalla prima edizione dell’award è poi salita sul palco per dare il via alla premiazione: «Sono molto felice di essere qui con voi anche quest’anno, per celebrare la settima edizione del Design Innovation Award. Voglio ringraziare Confindustria Nautica e I Saloni per avermi dato la possibilità di seguire personalmente questo Award e di contribuire alla sua crescita. Un ringraziamento particolare va anche a Paolo Brescia, che quest’anno ha presieduto la giuria, e a tutti i suoi membri, per il grande lavoro svolto. Non è stato facile valutare oltre 100 progetti, e sono quindi particolarmente grata per l’impegno e la dedizione che tutti hanno dimostrato. Sono inoltre molto orgogliosa di presentare questa sera un libro che raccoglie tutti i vincitori, insieme ai contributi delle istituzioni, dei giurati e dei giovani designer che hanno partecipato alle passate sei edizioni». Dai 40 progetti circa candidati nella prima edizione il numero dei progetti, infatti, è salito a quota 100. Un trend che testimonia la vitalità del settore e la capacità di un comparto di evolversi in continuazione puntando su qualità, ricerca e attenzione alla sostenibilità ambientale. Un riconoscimento anche per il Design Innovation Award che, edizione dopo edizione, si conferma osservatorio privilegiato sulle tendenze del design nautico e prestigiosa piattaforma di valorizzazione per le eccellenze del Made in Italy, territorio del Bello e Ben fatto, e per le realtà più all’avanguardia del panorama internazionale. LE CATEGORIE, I PREMIATI E LE MOTIVAZIONI Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH) Key Largo 25 – Sessa Marine – Designer: Daniele Mazzon. Motivazione: Perfetto connubio tra un design dinamico e attuale ed innovazione d’uso, integrando delle caratteristiche modulari tipiche di imbarcazioni molto più grandi. Imbarcazioni a vela (fino a 14 m LH) Dufour 39 – Dufour – Interior Design: Luca Ardizio – Naval Architecture: Umberto Felci Yacht Design. Motivazione: Il Dufour 39 prosegue il percorso di innovazione del design del marchio grazie a una cura meticolosa per l'estetica accattivante e i dettagli, massimizzando volumi interni e fruibilità. Imbarcazioni a vela oltre 14 m: Grand Soleil 60 – Cantiere del Pardo – Designer: Nauta Design – Naval Architecture: Matteo Polli. Motivazione: A completamento dell'ingegnosità ingegneristica del pozzetto e della coperta, offre una disposizione degli interni straordinaria e spaziosa, oltre a finiture di alta qualità. Imbarcazioni a motore (fino a 14 m LH): A48 O/B – Cranchi Yachts – Designer: Cranchi Research Team – Naval Architecture: Aldo Cranchi – Art Direction: Christian Grande. Motivazione: Questo maxi-crossover yacht dagli ampi volumi trasforma il pozzetto in un'enorme zona beach grazie alle murate abbattibili. Imbarcazioni a motore oltre 14 m LH: Pardo GT65 – Cantiere del Pardo – Designer: Nauta Design – Naval Architecture: Zuccheri Yacht Design. Motivazione: Il Pardo GT65 ha convinto la giuria grazie alla sua esclusiva disposizione degli spazi e all'esperienza panoramica offerta dal design della timoneria, creando uno straordinario ambiente abitativo di bordo. Superyacht (oltre 24 m LH): Magellano 27M – Azimut Yachts – Hull Designer: Pierluigi Asonio, Azimut Benetti R&D Dept – Exterior Designer: Jarkko Jamsén, Navia Design – Interior Designer: Michele De Lucchi and AMDL Circle. Motivazione: Un progetto che porta nel segmento dei superyacht la capacità di coniugare una rottura di schemi stilistici, innovazione distributiva, eleganza nelle finiture e un perfetto dialogo con elevati standard di qualità degli spazi interni. Il risultato è un prodotto dalla forte identità, ma che dichiara la sua vocazione di imbarcazione da vivere. Maxi RIB (oltre 10 m LH) – MX-15 Explorer – Magazzù Yachting – Designer: Cantiere Magazzù. Motivazione: Un concept multifunzionale ed estremamente elegante caratterizzato da un elevato comfort, con interni curati nei materiali e nei colori, pensato per i viaggi e le attività acquatiche all'aperto. Multiscafi: Lagoon 47 – Lagoon Catamarans – Naval Architecture: VPLP Design – Exterior Designer: Patrick Le Quément – Interior Designer: Nauta Design. Motivazione: L'elemento più innovativo del catamarano Lagoon 47 è il passaggio diretto che collega perfettamente il salone interno alla zona lounge del pozzetto di prua; il tutto abbinato a una disposizione degli spazi generosa e a una raffinata scelta di colori e materiali. Componentistica nautica ( Elementi strutturali e funzionali ) Accessori: MILOS COAX – MZ Electronics. Motivazione: A differenza dei classici verricelli da tonneggio installati a 90° che richiedono un accesso sotto coperta in zone spesso anguste, l’innovativa concezione “in-line” del prodotto permette una installazione e una manutenzione internamente dalla coperta, con evidenti benefici per il cantiere e l’utente finale. Accessori ed equipaggiamenti: Bettersea Power – Bettersea Power. Motivazione: Innovazione, sicurezza e sostenibilità sono al centro di questa perfetta integrazione della produzione di energia rinnovabile direttamente nella banchina, laddove è necessaria. Elettronica e software di bordo: SmartDrive – Garmin. Motivazione: Una vera e propria innovazione radicale dell'attuatore dell'autopilota, che riduce il consumo energetico, il cablaggio, i componenti esterni e la complessità di installazione, aumentando al contempo l'affidabilità e la flessibilità. Menzione d’onore: Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH) Sestante 6.8 Lupo di Mare – Verga 1958 – Designer: Matteo Costa Yacht Design. Motivazione: Il Verga 1958 conquista per il suo prezzo entry leve, lo stile nautico contemporaneo e l'approccio sostenibile ai materiali e alla costruzione. Menzione d’onore: Imbarcazioni a motore oltre 14 m LH Riva 56 Rivale Super – Ferretti Group – Designer: Officina Italiana Design and Ferretti Group. Motivazione: La silhouette tipicamente aerodinamica e armoniosa del Riva è valorizzata dalla selezione di materiali pregiati e moderni per gli interni, nonché da soluzioni formali innovative. Premi Speciali Innovazione: Icona 70 by Mangusta – Overmarine Group – Designer: Lobanov Design, Overmarine Group and Effebi New Project – consegnato da Venini Talento (per idee e percorsi imprenditoriali ad alto potenziale): Limenet – consegnato da Mario Peserico, managing director di Eberhard & Co. Carriera: Veleria San Giorgio e Gottifredi Maffioli – consegnato da Giuseppe La Boria, direttore generale di BPER Banca della Regione Liguria e Piemonte. Durante la cerimonia di premiazione è intervenuto, inoltre, Fabrizio Ferrari, membro della Camera di Commercio di Genova che ha prima di tutto ricordato la strategica partnership tra Camera di Commercio e Confindustria Nautica con la quale lavora fianco a fianco per supportare il Salone Nautico. «È una piattaforma che genera affinità, relazioni e opportunità e che opera come un’app internazionale leader per l’industria nautica», ha dichiarato Ferrari. «Questo premio ha un valore importante perché guarda al futuro del nostro settore, della ricerca, della creatività e della sostenibilità. Riconoscendo la capacità di progettare e realizzare prodotti innovativi, ci permette di guardare alle aziende con ambizione e visione. Quest’anno, inoltre, il Salone sarà accompagnato da un Fuori Salone con un ricco programma di eventi. Vi invito tutti a partecipare e a vivere e sperimentare ciò che Genova ha da offrire, una città che merita di essere vissuta». Sul palco è salito poi Nicola Bonacchi, responsabile dello sviluppo e dell’innovazione Salone del Mobile, in rappresentanza della manifestazione dedicata al design milanese: «È un piacere per me essere qui. In Italia abbiamo due grandi eccellenze: il design e la nautica. Per questo motivo, il Salone del Mobile ha deciso di introdurre, a partire dal prossimo anno, un nuovo evento, in programma ad aprile, per creare una connessione tra il mondo della nautica e quello del design: si chiamerà “Salone Contact”. Sarà un’opportunità per mettere in relazione questi due settori e favorire nuove occasioni di incontro, collaborazione e sviluppo. Per noi si tratta di un nuovo progetto, sul quale abbiamo iniziato a lavorare quest’anno insieme a Confindustria Nautica, con l’obiettivo di individuare il modo migliore per presentarlo e offrire a tutti le migliori opportunità per creare una connessione concreta tra questi due mondi. Speriamo quindi di vedervi tutti a metà aprile a Milano». L’evento, moderato da Valentina Fass, giornalista di Sky Sport, è stato possibile anche grazie alla partecipazione di main partners come BPER BANCA, ALFA ROMEO, EBERHARD&Co, CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA che hanno consegnato i premi speciali. .

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Pubblicato il 5 Ottobre 2026