Design, Fnm apre laboratorio immersivo su storia della ferrovia a Milano

(Adnkronos) – In occasione dell’edizione 2025 del Fuorisalone, Ferrovienord Milano apre al pubblico “Che storia, l’olfatto!”, un laboratorio in 5 sezioni che offre al visitatore un'esperienza immersiva nella storia della ferrovia, un viaggio nel tempo che parte dal 1880 e arriva ai giorni nostri. A fare da guida i profumi, che evocano la storia di epoche passate, il loro legame con la ferrovia e la loro evoluzione fino al tempo presente. Le suggestioni olfattive si integrano con un corredo di pannelli e immagini e con il contributo del visitatore perché la storia olfattiva della ferrovia possa completarsi con l’esperienza e la memoria di ciascuno. “Che storia, l’olfatto!” si trova presso l’Altro Deposito Bagagli (Galleria commerciale stazione di Ferrovienord di Milano Cadorna), è aperta dall’8 al 17 aprile (lunedì-venerdì: dalle 14 alle 20, sabato-domenica: dalle 10 alle 20). Ingresso è libero su prenotazione. Il laboratorio si inserisce in un percorso partecipato che vuole recuperare attraverso tutti gli organi di senso il rapporto con la ferrovia, un prezioso mondo che ha costruito, nei decenni, non solo la storia di Fnm ma il destino di intere comunità. La prima tappa di questo percorso è proprio l’olfatto: i profumi danno vita a un’esperienza immersiva alla riscoperta di luoghi, sensazioni e situazioni particolari. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2025