Derby Lazio-Roma, da oggi vendita biglietti riservata agli abbonati, dal 24 novembre libera

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Si avvicina il derby della Capitale con le due squadre ai vertici del campionato di Serie A, con la Lazio di Gattuso in testa con 29 punti e la Roma di Gasperini terza a 27 punti, con soli due punti di distacco e l’Inter nel mezzo, seconda con 28 punti. La stracittadina si giocherà domenica 13 dicembre alle 12,30, per la 15esima giornata, ne mancano ancora tre di giornate, ma la ricerca dei tagliandi è già iniziata. La Lazio padrona di casa ricorda che dalle ore 10:00 di oggi 11 novembre fino alle 23:59 del 15 novembre la vendita sarà riservata agli abbonati alla stagione 2025/2026. Con un account sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, inserendo per ciascun intestatario il numero della card associata al relativo abbonamento. Tutti gli intestatari dei biglietti dovranno quindi essere abbonati alla stagione passata.

Dalle ore 16:00 del 16 novembre alle 23:59 del 25 novembre la vendita sarà riservata ai possessori delle fidelity card: Millenovecento e Eagle Card. Con un account sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, inserendo per ciascun intestatario il numero della card associata. Tutti gli intestatari dei biglietti devono quindi essere titolari di una fidelity card.

Poi a partire dalle ore 11:00 di martedì 24 novembre inizierà la terza fase della vendita dei biglietti del derby, la vendita libera di tutto lo stadio.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026